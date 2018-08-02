Многодетная Анджелина Джоли решилась еще на одного ребенка

Западная пресса разразилась статьями о том, что Анджелина Джоли всерьез рассматривает возможность усыновления седьмого ребенка. Согласно появившейся информации, как только актриса завершит съемки фильма «Малефисента-2» и судебный процесс с Брэдом Питтом, семья актрисы может пополниться очередным малышом, пишут Dni .

По словам осведомленного источника, решение Джоли обусловлено тем, что «дети очень быстро растут и уже не нуждаются в ней так, как это было ранее». Более того, Джоли всегда хотела помочь сирийским детям, передает Celebrity Insider.