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Многодетная Анджелина Джоли решилась еще на одного ребенка

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Angelina Jolie

ФОТО: EMMANUEL DUNAND/AFP

Анджелина Джоли является не только популярной голливудской актрисой и секс-символом Голливуда. Все чаще о диве отзываются как о заботливой матери шестерых детей. В скором времени большая семья Джоли может пополниться еще одним малышом.

Западная пресса разразилась статьями о том, что Анджелина Джоли всерьез рассматривает возможность усыновления седьмого ребенка. Согласно появившейся информации, как только актриса завершит съемки фильма «Малефисента-2» и судебный процесс с Брэдом Питтом, семья актрисы может пополниться очередным малышом, пишут Dni.

По словам осведомленного источника, решение Джоли обусловлено тем, что «дети очень быстро растут и уже не нуждаются в ней так, как это было ранее». Более того, Джоли всегда хотела помочь сирийским детям, передает Celebrity Insider.

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