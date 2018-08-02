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Лучший способ уснуть за минуту

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Сон

ФОТО: Scanpix

Ученые утверждают, что этот метод помогает человеку не только быстро заснуть, но также успокоиться в ситуации сильного стресса.

Сотрудник Гарвардского университета Эндрю Вейл предлагает использовать для быстрого засыпания древнеиндийские практики медитации, передает Medikforum. Их применение, утверждает специалист, позволяет не прибегать к лекарствам.

«Не можете заснуть, не знаете, как правильно лечь, какую позу принять? Не нужно отчаиваться – выход есть: это простая техника правильного дыхания», – заявил доктор Вейл.

Итак, что нужно делать?

Лечь в постель и принять удобную позу.

Сделать носом несколько размеренных вдохов и выдохов на протяжении четырех секунд.

Остановить дыхание на семь секунд.

В течение 8 секунд выдыхать воздух ртом.

«Эта система 4-7-8 поможет уснуть человеку всего за одну минуту», – заявил специалист.

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