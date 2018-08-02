Новая Джулия Ванг? На кастинге «Битвы экстрасенсов» заметили участницу реалити-шоу

В конце июля в Москве стартовали съемки 19-го сезона проекта "Битва экстрасенсов", в котором маги, колдуны и ясновидящие доказывают свои экстрасенсорные способности.
Все желающие принять участие в отборе собрались в Джамгаровском парке.
Среди тех, кто пришёл состязаться за место в новом сезоне "Битвы", была замечена и 25-летняя Екатерина Хорошенко, участница второго сезона реалити-шоу "Пацанки".
Ещё на проекте телеканала "Пятница" Екатерина говорила, что увлекается эзотерикой, девушке даже дали прозвище Шаманка.
Согласно правилам шоу, после предварительного кастинга претенденты пройдут три испытания. В первом экстрасенсы должны будут определить, что скрыто за ширмой, во втором испытании им предстоит найти человека в багажнике одного из множества автомобилей, а в третьем — с завязанными глазами рассказать о сидящем перед ними человеке. По итогам трёх испытаний будут отобраны сильнейшие экстрасенсы, которые войдут в состав участников 19-го сезона "Битвы".