Новая Джулия Ванг? На кастинге «Битвы экстрасенсов» заметили участницу реалити-шоу

Согласно правилам шоу, после предварительного кастинга претенденты пройдут три испытания. В первом экстрасенсы должны будут определить, что скрыто за ширмой, во втором испытании им предстоит найти человека в багажнике одного из множества автомобилей, а в третьем — с завязанными глазами рассказать о сидящем перед ними человеке. По итогам трёх испытаний будут отобраны сильнейшие экстрасенсы, которые войдут в состав участников 19-го сезона "Битвы".