Чт, 2.08.2018
Галерея: в финальный день Õllesummer гости раскрепостились до безумия! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Limon
  • Звезды
  • Новая Джулия Ванг? На кастинге «Битвы экстрасенсов» заметили участницу реалити-шоу

Новая Джулия Ванг? На кастинге «Битвы экстрасенсов» заметили участницу реалити-шоу

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Катя Шаманка.

ФОТО: Скриншот с Instagram

В конце июля в Москве стартовали съемки 19-го сезона проекта "Битва экстрасенсов", в котором маги, колдуны и ясновидящие доказывают свои экстрасенсорные способности.

Все желающие принять участие в отборе собрались в Джамгаровском парке.

Среди тех, кто пришёл состязаться за место в новом сезоне "Битвы", была замечена и 25-летняя Екатерина Хорошенко, участница второго сезона реалити-шоу "Пацанки".

Ещё на проекте телеканала "Пятница" Екатерина говорила, что увлекается эзотерикой, девушке даже дали прозвище Шаманка.

Согласно правилам шоу, после предварительного кастинга претенденты пройдут три испытания. В первом экстрасенсы должны будут определить, что скрыто за ширмой, во втором испытании им предстоит найти человека в багажнике одного из множества автомобилей, а в третьем — с завязанными глазами рассказать о сидящем перед ними человеке. По итогам трёх испытаний будут отобраны сильнейшие экстрасенсы, которые войдут в состав участников 19-го сезона "Битвы".

Читать также

Актуально

НАВЕРХ