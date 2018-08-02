У Деми Ловато возникли серьезные осложнения после передозировки

Как сообщается на сайте TMZ, артистка все еще находится под наблюдением врачей.

Отмечается, что Ловато страдает от сильной тошноты и высокой температуры, что относится к осложнениям, связанным с передозировкой.

Также сообщается, что состояние с которым Ловато попала в больницу был настолько серьезным, что ее жизнь была под угрозой. Она была без сознания, когда медики прибыли к ее дому.