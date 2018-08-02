У Деми Ловато возникли серьезные осложнения после передозировки
2 августа 2018, 10:57
Певица до сих пор находится под наблюдением врачей.
У популярной певицы Деми Ловато, которую недавно была госпитализировали из-за передозировки наркотиками, возникли серьезные осложнения.
Как сообщается на сайте TMZ, артистка все еще находится под наблюдением врачей.
Отмечается, что Ловато страдает от сильной тошноты и высокой температуры, что относится к осложнениям, связанным с передозировкой.
Также сообщается, что состояние с которым Ловато попала в больницу был настолько серьезным, что ее жизнь была под угрозой. Она была без сознания, когда медики прибыли к ее дому.