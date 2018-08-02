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  • У Деми Ловато возникли серьезные осложнения после передозировки

У Деми Ловато возникли серьезные осложнения после передозировки

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Demi Lovato

ФОТО: Scanpix

Певица до сих пор находится под наблюдением врачей. 

У популярной певицы Деми Ловато, которую недавно была госпитализировали из-за передозировки наркотиками, возникли серьезные осложнения.

Как сообщается на сайте TMZ, артистка все еще находится под наблюдением врачей.

Отмечается, что Ловато страдает от сильной тошноты и высокой температуры, что относится к осложнениям, связанным с передозировкой.

Также сообщается, что состояние с которым Ловато попала в больницу был настолько серьезным, что ее жизнь была под угрозой. Она была без сознания, когда медики прибыли к ее дому.

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