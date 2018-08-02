Спокойствие, только спокойствие! Читайте гороскоп на 2 августа

Разногласия между влюбленными весьма серьезны. Это не лучший день для выяснения отношений и поиска виновника проблем. Вместо этого подумайте о том, как порадовать любимого человека, поднять ему настроение. Жизненный потенциал снижен, у Львов, занятых тяжелым физическим трудом, возможны недомогания.

Дева

Девы стремятся к спокойствию, стабильности и предсказуемости, однако именно сегодня, пожалуй, им бы не помешало и легкомыслие. Позаботьтесь о том, чтобы приятно провести свободное время: поездки, вечеринки и встречи с друзьями сегодня не просто желательны, а почти необходимы. Неоднозначна финансовая картина, поэтому в расходах следует быть умереннее.

Отношения с близкими складываются непросто: и родственники, и любимый человек настроены критически и не склонны прощать вам даже самые мелкие промахи. Не стоит отвечать на упреки упреками, вступать в споры – сдержанность и такт помогут вам сделать атмосферу более благоприятной для всех.

Весы

Сегодня Весы движимы стремлением заботиться об окружающих, радовать им, делать приятные сюрпризы близким. Намерения ваши похвальны, но пути, которые вы выбираете для достижения целей, весьма сомнительны. Вспомните о присущих вам с рождения тактичности и чувстве меры – именно проявление этих качеств будет способствовать улучшению отношений с близкими вам людьми.

Отмечается снижение жизненного потенциала, поэтому любые тяжелые работы лучше отложить. Старайтесь также не размышлять подолгу над слишком сложными задачами, избегать контактов с неприятными особами. От нерадостных известий уклониться едва ли удастся, но к полученной информации можно отнестись философски – так, по крайней мере, вы избавите себя от напрасных переживаний о том, чего нельзя изменить.

Скорпион

День противоречивый, беспокойный. Скорпионы то устремляются к цели, забывая обо всем, то теряют интерес к тому, что еще недавно занимало их мысли. Такие взлеты и падения не только утомляют вас, но и не на шутку озадачивают, а порой и огорчают окружающих. В этот день звезды советуют не заниматься делами, требующими долгой и упорной работы, высокой концентрации; лучше ограничиться решением мелких задач.

Очень удачными обещают быть новые знакомства, особенно для тех, кто планирует посетить учебные заведения, курсы, семинары и тренинги. Не исключено романтическое увлечение – мимолетное, но очень сильное.

Стрелец

Основные проблемы Стрельцов в этот день связаны с недостатком взаимопонимания с окружающими. Это касается не только дружеских и семейных, но и романтических отношений. Дело в том, что за последнее время ваши цели, намерения и пристрастия претерпели некоторые изменения, но об этом едва ли догадывается кто-то, кроме вас. Пришло время внести ясность, поделиться важной информацией – и построить новые планы на будущее. Именно такой подход поможет не только избежать ссор и недопонимания, но и помириться после ссоры.