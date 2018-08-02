Приключения русских в Италии: Кристина Асмус и Гарик Харламов с дочерью уехали из России

Как признался Харламов, этот отпуск стал для семьи долгожданным, поэтому, предупредил он, в ближайшие несколько недель они с супругой будут очень активно вести свои Instagram-аккаунты.

A post shared by Asmus Kristina (@asmuskristina) on Jul 29, 2018 at 5:08am PDT

A post shared by Asmus Kristina (@asmuskristina) on Aug 1, 2018 at 3:53am PDT

Первой остановкой семьи стал Милан, где они, конечно же, посетили его главную достопримечательность — Миланский собор и познакомились с другими его красотами. Затем путешествие чета продолжила на озере Комо, который встретил их жарой и живописными видами, а после отправились во Флоренцию, где тоже нашли чему удивиться. Ну а через несколько дней, по словам актрисы, они, конечно же, отправятся на море — куда же без его теплых ласковых волн и белоснежного песка.

A post shared by Asmus Kristina (@asmuskristina) on Aug 1, 2018 at 6:49am PDT

A post shared by Asmus Kristina (@asmuskristina) on Jul 30, 2018 at 9:44am PDT

Главные герои отпускных снимков — сами супруги, их дочь лишь изредка появляется в коротких видеороликах, и то только со спины. Асмус и Харламов, как известно, из тех звезд, кто скрывает лица детей от общественности. И хотя дочь пары уже давно подросла, они до сих пор крайне редко показывают ее лицо (а если и делают это, то Настя в основном позирует на снимках в солнечных очках).