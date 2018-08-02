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  • Видео: в США из океанариума украли акулу и вывезли ее в детской коляске

Видео: в США из океанариума украли акулу и вывезли ее в детской коляске

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Акула. Иллюстративное фото.

ФОТО: Craig Robinson / PantherMedia / Craig Robinson

Из океанариума в Сан-Антонио (штат Техас) украли 40-сантиметровую акулу по кличке Мисс Хелен. Воры выловили ее, завернули в мокрое одеяло и поместили в ведро с водой, которое, в свою очередь, поставили в детскую коляску, сообщает Сегодня со ссылкой на BBC News.

Отмечается, что в краже участвовали двое мужчин и женщина. Они скрылись на автомобиле. 

Инцидент произошел 28 июля. Полиция задержала злоумышленников 30 июля по наводке местных жителей, которые узнали машину воров на кадрах с камер наблюдения. Записи показывали в местных СМИ.

Согласно сообщению, украденную акулу нашли в гараже одного из воров. Как оказалось, в его коллекции было много рыб и морских животных.

"Когда мы зашли в гараж и дом, выглядело, будто мы попали в филиал океанариума Сан-Антонио. Он знал, как обращаться с животными, и акула оказалась жива", — заявили в полиции.

Один из подозреваемых в преступлении арестован. Преступникам грозит денежный штраф — стоимость акулы оценивается в две тысячи долларов.

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