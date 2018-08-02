Видео: в США из океанариума украли акулу и вывезли ее в детской коляске

Отмечается, что в краже участвовали двое мужчин и женщина. Они скрылись на автомобиле.

Инцидент произошел 28 июля. Полиция задержала злоумышленников 30 июля по наводке местных жителей, которые узнали машину воров на кадрах с камер наблюдения. Записи показывали в местных СМИ.

Согласно сообщению, украденную акулу нашли в гараже одного из воров. Как оказалось, в его коллекции было много рыб и морских животных.

"Когда мы зашли в гараж и дом, выглядело, будто мы попали в филиал океанариума Сан-Антонио. Он знал, как обращаться с животными, и акула оказалась жива", — заявили в полиции.