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  • Огонь! Родившая Ирина Шейк на пляже поставила Сеть на уши

Огонь! Родившая Ирина Шейк на пляже поставила Сеть на уши

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Ирина Шейк

ФОТО: Scanpix

Российская модель порадовала своих поклонников очередным пикантным снимком в Instagram. Она примерила на себя горячий образ спасательницы Малибу, пишут Дни.ру.

На своей странице 32-летняя Шейк разместила фото, где она на пляже в ярко-красном купальнике с глубоким декольте взбирается по веревочной лестнице. На заднем плане виднеется вертолет.

Одни пользователи соцсети сравнили образ модели со спасательницей Малибу, а другие посчитали, что Ирина отлично бы смотрелась в роли девушки агента 007. "Ты красавица! Когда же мы увидим тебя в роли девушки Джеймса Бонда? Вы затмите всех предыдущих", "О, какая горячая, а меня спасешь?", "Как раз плавать не умею, вся надежда на тебя!", – прокомментировали снимок поклонники российской модели.

Разумеется, не обошлось и без комплиментов. "Вы сказочная женщина!", "Самая красивая на свете", "Безупречная", "Великолепная", – одарили хвалебными эпитетами Шейк фолловеры.

 

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Напомним, в конце марта 2017 года российская модель впервые стала мамой. Ирина родила дочку, назвав Леа де Сьен Шейк Купер.

Сегодня Ирина Шейк – одна из самых успешных моделей в мире. Она открыта экспериментам в работе, но в пределах разумного. Например, она не позирует с обнаженной грудью.

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