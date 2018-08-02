Солнечное затмение в августе 2018 года: как оно отразится на всех знаках зодиака

Примечательно, что его влияние можно будет почувствовать за две недели до затмения и еще две недели после него. Солнечное затмение коснется разных сфер жизни знаков зодиака.

Овен

Солнечное затмение августа 2018 года коснется таких тем в жизни Овна, как самореализация, личная жизнь, свобода быть собой. Люди этого знака зодиака будут желать выразить свою индивидуальность и нуждаться в творческой реализации. Многие Овны из-за этого сменят род занятости, другие представители знака будут уже пожинать плоды своей работы. затмение Солнца также может принести перемены в личную жизнь Овнов.

Телец

Солнечное затмение августа 2018 коснется сферы дома и семьи Тельца. В жизни Тельца будут происходить перемены, связанные с семьей. Многие Тельцы будут заниматься вопросами ремонта, обустройства своего жилища, переезда. Тельцы смогут укрепить фундамент своей жизни, будут происходить перемены в общении с близкими людьми.

Близнецы

Близнецы будут менять свое окружение. Также людей этого знака зодиака ожидают небольшие поездки. Многие Близнецы захотят учиться или повышать квалификацию. Солнечное затмение в августе 2018 коснется сферы социальной жизни Близнецов, их места в социуме.

Рак

Рак в этот период может ожидать перемен в сфере финансов. Люди этого знака зодиака будут замечать изменения, связанные с материальным благополучием и стабильностью. Ракам не следует в этот период тратить деньги, стоит придержать их у себя. Люди этого знака зодиака смогут найти новые источники заработка и увеличить старые.

Лев

Солнечное затмение во Льве принесет Львам в первую очередь удачу и большие перемены. Будет меняться многое: сами Львы, их внешность, стиль, поведение, а также жизнь Львов. Солнечное затмение в этом знаке зодиака несет Львам счастье. Но Львам придется отказаться от старых моделей поведения в пользу новых творческих подходов.

Дева

Солнечное затмение в августе 2018 коснется духовной части жизни Дев, их секретов и внутреннего мира. Многие Девы начнут какое-то тайное дело или бизнес, или же будут скрывать новый роман. Девам предстоит разобраться в своих чувствах и эмоциях, обратить внимание на свой внутренний мир.

Весы

Солнечное затмение коснется идей и начинаний Весов, а также их друзей и единомышленников. Люди этого знака зодиака смогут увидеть, какие их идеи имеют возможность быть успешными, а от каких стоит отказаться. Также многие Весы будут менять свое окружение. Солнечное затмение августа 2018 может принести новые знакомства и отказ от старых ненужных связей.

Скорпион

Солнечное затмение августа 2018-го коснется сферы работы, карьеры и целей Скорпиона. Многие Скорпионы поменяют работу или получат повышение. Скорпионам придется менять что-то в своей жизни для того, чтобы достичь своих целей. Солнечное затмение обращает внимание этого знака зодиака на необходимость много трудиться.

Стрелец

Солнечное затмение в августе 2018 коснется таких сфер жизни Стрельца, как образование, поездки и путешествия заграницу, расширение своей жизни. Стрельцы могут ожидать какие-то обновления и изменения. Многие представители этого знака зодиака будут иметь дела заграницей или общаться с людьми из-за рубежа.

Козерог

Солнечное затмение в августе 2018 поможет Козерогам преодолеть какие-то старые проблемы, решить накопившиеся задачи. Этому знаку зодиака может быть достаточно нелегко, поскольку затмение произойдет в доме кризиса Козерога. Козерогам следует сдерживать свои эмоции, быть мудрыми, и тогда они со всем справятся. Многие Козероги получат внезапное денежное поступление.

Водолей

Солнечное затмение августа 2018 коснется темы партнерских отношений Водолея. Водолеи будут менять что-то в своих отношениях с любимым человеком, другом или партнером. Многие Водолеи встретят в этот период свою вторую половинку. Солнечное затмение августа 2018 показывает Водолеям значимость отношений в их жизни.

Рыбы