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  • Какой кошмар! Николь Кидман спасла себя и своих детей от жуткой опасности

Какой кошмар! Николь Кидман спасла себя и своих детей от жуткой опасности

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Tarantel Nicole Kidmani basseini äärel

ФОТО: Kuvatõmmis/Youtube

Актриса Николь Кидман, которая родом из далекой Австралии, не боится больших пауков — недавно она поймала большого тарантула около бассейна в своем доме.

Звезда выложила в свой Instagram видео того, как она поймала паука.

Nicole Kidman

ФОТО: Mario Anzuoni / Reuters/Scanpix

На видео слышно, как дети 51-летней актрисы, 10-летняя Сандей Роуз и 7-летняя Фэйт Маргарет, кричат матери, что паук опасен.

Tarantel Nicole Kidmani basseini äärel

ФОТО: Kuvatõmmis/Youtube

«Мама, сделай шаг назад! Он упадет в бассейн», - кричит одна из дочерей. Другая дочь, которая тоже не попала в объектив, спрашивает: «Это тарантул?»

Когда Кидман поймала паука в стеклянную банку, она показала его на камеру и заявила: «Позабочусь об этом пауке».

Nicole Kidman kinnipüütud tarantliga

ФОТО: Kuvatõmmis/Youtube

Под видео Кидман написала, что делать, если к вам «в гости» зайдет тарантул: нужно его поймать и отнести его в такое место, которое подходит для его обитания.

Большинство тарантулов — ядовитые и являются опасными для человека, но есть е неопасные особи.

Kaader seriaalist «Big Little Lies». Pildil Nicole Kidman ja Alexander Skarsgård

ФОТО: Hilary Bronwyn Gayle/AP/Scanpi

Тарантулы вырастают от 2,5-10 сантиметров в длину, а вместе с ногами могут достигать 8-20 сантиметров, а продолжительность их жизни составляет в среднем 25-40 лет.

Они обитают в сухих местностях, где роют себе норы, которые закрывают паутинами. Питаются таранутлы насекомыми, червями и более мелкими пауками.

Tarantel

ФОТО: CHRIS HAMILTON / AFP/Scanpix

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