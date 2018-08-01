Видео: двухлетняя дочь Сергея Безрукова дебютировала в клипе отца

Видео на песню «С какой мы планеты» Безруков решил собрать из семейного архива, снятые на мобильный телефон. Главные кадры, конечно, связаны с его двухлетней дочкой Марией. Ранее супруги старались как можно меньше привлекать внимания к ребенку и избегали публичности. Но теперь они не скрывают лица девочки и приняли решение показать ее в клипе, который, вероятно, получит огромное количество просмотров.

«Летняя песня, летнее видео, летнее море и летняя Маша! Клип сингла «С какой мы планеты» снимать вроде как и вовсе не планировали, а потом решил поделиться настроением, которое бывает от домашних съемок! Они самые настоящие, самые искренние. Когда вокруг нет никого, все снято на мобильный. Может, оно и не сильно профессионально, но зато настроение – самое то», – представил свою работу актер.

Поклонники были рады тому, что смогли увидеть кумира в обычной жизни. Безруков поблагодарил фанатов за искренний интерес к его творчеству. Он даже заметил ажиотаж – большое количество скачивания композиции. «Спасибо за поддержку, и отличных вам выходных, каникул, отпусков! Лето в самом разгаре, самое время уходить в отрыв и колесить по планете с хорошей музыкой в плейлисте! Посвящаю эту песню всем, кто не боится быть вне догм и правил, которые мешают нам жить легко и светло, радуясь каждому дню. К сожалению, правила так сильны на нашей Земле, независимо от того, где мы живем, что порой хочется улететь на другую планету! Шутка», – поделился артист.