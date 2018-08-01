Пять обязательных вещей, которые нужно сделать после потери работы

Work.ua советует выполнить пять пунктов, чтобы отвлечься от неприятностей и настроиться на новую волну.

1. Выпустите эмоции, найдите группу поддержки

Не нужно копить обиду и грусть. Вы расстроены — это нормально. Не держите эмоции в себе. Заручитесь поддержкой тех, кто уже через это прошел или сейчас находится в вашем положении. Если вы злитесь на несправедливость, дайте себе позлиться. Если расстроились из-за утерянных возможностей — поплачьте или просто пожалейте себя.

После того как вы выпустите пар, можно делать следующий шаг.

2. Расскажите всем о своем новом статусе

Говорить людям, что вы безработный — не особо приятно. Кажется, что вас начнут осуждать или посчитают неудачником. Но это далеко не так.

Если вы расскажите близким, вас смогут поддержать морально, а может, и материально, по крайней мере в первое время.

Если поделитесь со знакомыми — возможно, вам предложат новое место, поделятся вакансиями и предложениями.

Напишите в социальных сетях, что вы снова в поиске, расскажите свою историю. Пусть все знают, что такой хороший специалист снова в игре.

3. Определитесь, что у вас с финансами

Вас уволили, но ведь остались какие-то сбережения? Последняя выплаченная зарплата? В общем, надо хорошенько подумать, что будете делать с деньгами, пока не найдете работу. Возможно, стоит стать на учет в Службу занятости. Это уже какие-то выплаты. Подумать о подработке.

В общем, сильно расслабляться не стоит. Поплакали, погрустили выговорились, заручились поддержкой и вперед — думать о финансовой стабильности.

4. Инвестируйте в себя

Звучит странно, да? Подбейте финансы и инвестируйте в себя. Но поверьте, смысл в этом есть. Потратьте часть своих сбережений на посещение какой-нибудь конференции.

Там вы сможете познакомиться с кем-то, кто поможет найти работу или посоветует, к кому обратиться. Найти работу через знакомых — один из самых действенных способов. Не говоря о том, что там же вы сможете узнать что-то новое, чего вам не хватало для профессионального развития.

5. Продумайте свой рассказ для будущих интервью