Бортпроводнику надоело, что никто не слушает правила, и он нашел выход

Бортпроводник авиакомпании Virgin America Майко Тонгко-Барри устроил на борту настоящее танцевальное представление вместо скучного и банального инструктажа по безопасности. Его мало кто слушает, а тут мужчина обратил на себя внимание всех пассажиров, пишет Лайф.