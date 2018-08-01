Названа причина смерти звезды сериала «Улицы разбитых фонарей»

В Санкт-Петербурге ушла из жизни актриса, лауреат театральной премии «Золотая маска» Людмила Глухова. Артистке было 55 лет.
Известие о смерти Людмилы Глуховой потрясло всех, кто ее знал, передает Russia Today. «Не стало нашей коллеги. Светлого человека, жизнерадостного, умного, талантливого, мыслящего, чувствующего, понимающего... Это не укладывается в голове, это тяжело осознавать, это невыносимо больно. К сожалению, жизнь такова, что страшные вести приходят внезапно и неожиданно», – выразили соболезнования представители культурно-досугового центра «Красногвардейский».
Причиной смерти актрисы Людмилы Глуховой стал инсульт, заявил RT и. о. проректора по творческой деятельности Восточно-Сибирского государственного института культуры Виктор Столбовский, передают РИА Новости.
«У нее был рак, но она надеялась, что справится с болезнью. Но скончалась не от этого. Как мне рассказали друзья, это все-таки был инсульт», — сказал он.
Столбовский отметил, что Глухова стала бабушкой буквально за десять дней до того, как скончалась, признавшись, что ее смерть стала для него полной неожиданностью.
Людмила Глухова родилась в Иркутской области. Окончила Восточно-Сибирскую академию культуры и искусств и Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. В 2005 году стала лауреатом премии «Золотая маска» за роль в спектакле «Песни дождя». Снялась в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия».