Названа причина смерти звезды сериала «Улицы разбитых фонарей»

Известие о смерти Людмилы Глуховой потрясло всех, кто ее знал, передает Russia Today. «Не стало нашей коллеги. Светлого человека, жизнерадостного, умного, талантливого, мыслящего, чувствующего, понимающего... Это не укладывается в голове, это тяжело осознавать, это невыносимо больно. К сожалению, жизнь такова, что страшные вести приходят внезапно и неожиданно», – выразили соболезнования представители культурно-досугового центра «Красногвардейский».

Причиной смерти актрисы Людмилы Глуховой стал инсульт, заявил RT и. о. проректора по творческой деятельности Восточно-Сибирского государственного института культуры Виктор Столбовский, передают РИА Новости.

«У нее был рак, но она надеялась, что справится с болезнью. Но скончалась не от этого. Как мне рассказали друзья, это все-таки был инсульт», — сказал он.

Столбовский отметил, что Глухова стала бабушкой буквально за десять дней до того, как скончалась, признавшись, что ее смерть стала для него полной неожиданностью.