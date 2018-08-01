Королёва рассказала про свадьбу Билана

Наташа Королева обнародовала видео на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. В ролике артистка исполнила легендарную композицию "Синие лебеди", а затем поздравила молодых и крикнула: "Горько!"

"Ах эта свадьба , пела и плясала !!! Я с огромным удовольствием снялась в клипе у замечательных, талантливых @bilanofficial @polina !!! Как #символюности 90х, под нетленку про Синих лебедей поздравляла молодых в их счастливый день свадьбы!!!", – рассказала о торжестве Наташа Королева.

A post shared by Наташа Королева (@koroleva__star) on Aug 1, 2018 at 12:59am PDT

Кстати, в той же социальной сети Дима Билан поблагодарил артистку. "Наташа, спасибо, что тоже с нами 😍" – обратился к певице популярный исполнитель. Дима напомнил, что речь идет о новом шуточном видео к их с певицей Полиной песне. "И это только сотая часть того креатива, что вас ждёт в мини-фильме на 9.5 минут #пьянаялюбовь!" – сообщил Билан.

A post shared by Dima Bilan (@bilanofficial) on Jul 29, 2018 at 9:00am PDT

Отметим, что больше всех пиарит ролик продюсер Димы Яна Рудковская. "Вот жизнь пошла... дружишь и работаешь с человеком 13 лет, а он тебя даже на свадьбу не пригласил! Это все #пьянаялюбовь", – написала Рудковская, разместив на своей страничке отрывок видео. Ранее она сетовала: "Как только уедешь отдыхать, обязательно что-нибудь случится – это потому что пить меньше надо ! Пьяная любовь до добра не доводит!"