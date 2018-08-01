Durex отзывает из продажи опасные презервативы

Из продажи срочно отзываются некоторые презервативы Durex после того, как они не справились с тестами на давление. Эксперты опасаются, что данные средства контрацепции могут разрываться во время секса.
Один из ведущих мировых производителей презервативов компания Durex отзывает из продажи ряд презервативов, которые могут разрываться во время секса, передает Medikforum.
Речь идет о презервативах под брендом Real Feel, а также не содержащих латекса изделий, которые не прошли тесты на давление. При этом данные презервативы уже поступили в продажу, как предупреждают в Durex. Все они были изготовлены в этом году и были отправлены в некоторые страны Европы, включая Великобританию. Срок годности данных изделий истекает между декабрем 2020 и февралем 2021.
В Durex заявили, что данные презервативы имеют повышенный риск разрыва, по сравнению с обычными изделиями, а это, по мнению экспертов, может увеличить опасность заражения болезнями, передаваемыми половым путем, а также риск незапланированной беременности. Всем людям, которые уже приобрели презервативы в пачках по 6, 12 и 18 штук под брендом Real Feel и не содержащие латекса, предлагается вернуть их и получить компенсацию. Объявления об отзыве данных изделий из продажи компания Durex сделала 30 июля. Отзыв касается только презервативов под брендами Durex Real Feel и Durex Latex Free , а не каких-либо других продуктов компании.