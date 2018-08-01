Durex отзывает из продажи опасные презервативы

Один из ведущих мировых производителей презервативов компания Durex отзывает из продажи ряд презервативов, которые могут разрываться во время секса, передает Medikforum.

Речь идет о презервативах под брендом Real Feel, а также не содержащих латекса изделий, которые не прошли тесты на давление. При этом данные презервативы уже поступили в продажу, как предупреждают в Durex. Все они были изготовлены в этом году и были отправлены в некоторые страны Европы, включая Великобританию. Срок годности данных изделий истекает между декабрем 2020 и февралем 2021.