Самые прожорливые знаки Зодиака — пять тех еще обжор!

1. Овен

Этот знак обожает приключения, и сюда же относятся приключения кулинарные. Если в городе появился новый и оригинальный ресторан, считайте, что Овны станут там первыми посетителями. Эти люди не особенно брезгливы и запросто отведают всё самое экзотическое и непривычное. Единственное, что Овен не желает, – это систематически есть одно и то же изо дня в день, а потому он фанат пищевых экспериментов. У него отменный аппетит, и он поглощает всё, что ему подадут.

2. Телец

Они уделяют еде максимум своего внимания. Тельцы обязательно станут комментировать, как это выглядит, чем пахнет, и на что похоже на вкус. Они вдумчиво подходят к каждой трапезе, а потому заранее просматривают веб-сайты ресторанов и изучают меню, чтобы понять, хотят ли они эти блюда отведать. Тельцы следят за кулинарными трендами, тестируют новинки и требуют высококачественного сервиса, чтобы получить максимум удовольствия от приема пищи.

3. Лев

Лев любит поесть, но упор делает только на качественную и умело приготовленную пищу. Люди этого знака не выносят нездоровую пищу и не заменяют себе обед пачкой вредных чипсов. Лев хочет уютную обстановку, вышколенный персонал, идеальное меню, виртуозного шеф-повара, плюс изумительную винную карту. Львы редко едят дома, но не против самостоятельно организовать званый ужин для гостей и от души побаловать их отборными деликатесами.

4. Весы

Весы стараются следовать графику в питании – они выделяют конкретное время для полноценного завтрака, обеда и ужина, но в промежутках между ними они способны налегать на дополнительную еду. У Весов может случиться два завтрака подряд, а после они будут активно есть в перерывах до самого отхода ко сну. Они любят перекусить, и если Весам этого захочется, то им все равно, испортят ли они аппетит перед обедом или нет. Они едят, можно сказать, постоянно. А еще они большие сторонники поесть по ночам.

5. Рыбы