Самые прожорливые знаки Зодиака — пять тех еще обжор!

Для некоторых из знаков еда — это больше, чем просто пропитание – это, можно сказать, грандиозное удовольствие, пишет Cluber.
1. Овен
Этот знак обожает приключения, и сюда же относятся приключения кулинарные. Если в городе появился новый и оригинальный ресторан, считайте, что Овны станут там первыми посетителями. Эти люди не особенно брезгливы и запросто отведают всё самое экзотическое и непривычное. Единственное, что Овен не желает, – это систематически есть одно и то же изо дня в день, а потому он фанат пищевых экспериментов. У него отменный аппетит, и он поглощает всё, что ему подадут.
2. Телец
Они уделяют еде максимум своего внимания. Тельцы обязательно станут комментировать, как это выглядит, чем пахнет, и на что похоже на вкус. Они вдумчиво подходят к каждой трапезе, а потому заранее просматривают веб-сайты ресторанов и изучают меню, чтобы понять, хотят ли они эти блюда отведать. Тельцы следят за кулинарными трендами, тестируют новинки и требуют высококачественного сервиса, чтобы получить максимум удовольствия от приема пищи.
3. Лев
Лев любит поесть, но упор делает только на качественную и умело приготовленную пищу. Люди этого знака не выносят нездоровую пищу и не заменяют себе обед пачкой вредных чипсов. Лев хочет уютную обстановку, вышколенный персонал, идеальное меню, виртуозного шеф-повара, плюс изумительную винную карту. Львы редко едят дома, но не против самостоятельно организовать званый ужин для гостей и от души побаловать их отборными деликатесами.
4. Весы
Весы стараются следовать графику в питании – они выделяют конкретное время для полноценного завтрака, обеда и ужина, но в промежутках между ними они способны налегать на дополнительную еду. У Весов может случиться два завтрака подряд, а после они будут активно есть в перерывах до самого отхода ко сну. Они любят перекусить, и если Весам этого захочется, то им все равно, испортят ли они аппетит перед обедом или нет. Они едят, можно сказать, постоянно. А еще они большие сторонники поесть по ночам.
5. Рыбы
Они часто прибегают к пище как к инструменту для улучшения настроения и расположения духа, и у них всегда наготове немалый список продуктов для поддержания своего личного комфорта. Если Рыб обидели, они будут усиленно заедать стресс, пока не почувствуют себя лучше. Этот знак любит пробовать разные национальные кухни и не выносит фаст-фуд и уличную еду. Когда Рыбы переедают, то это обычно по причине личной душевной травмы, так как их настроение и еда взаимосвязаны.