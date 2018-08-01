Весь в отца! Повзрослевший сын Королевой затмил голого Тарзана

Сергей постоянно будоражит умы фанаток своими обнаженными формами. В его микроблоге огромное количество снимков в стиле ню.

Для того чтобы в 48 лет продолжать сводить с ума миллионы женщин стриптизер тщательно следит за своим телом. Проводит много времени в спортивном зале и занимается плаванием.

Однако артист с гордостью показывает не только свои упругие бицепсы и ягодицы. Он часто хвастается подросшим сыном Архипом. К примеру, на одном из последних опубликованных снимков Глушко позирует вместе с наследником. Юноша подрос и похорошел.

A post shared by Сергей Глушко(Тарзан) (@tarzan___official) on Jul 31, 2018 at 4:38am PDT