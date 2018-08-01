Ср, 1.08.2018
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  • Весь в отца! Повзрослевший сын Королевой затмил голого Тарзана

Весь в отца! Повзрослевший сын Королевой затмил голого Тарзана

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Сергей Глушко.

ФОТО: Скриншот с Instagram

Сын Наташи Королевой и Сергея Глушко поразил красотой пользователей Instagram. Поклонники уверены, что вскоре юноша составит конкуренцию знаменитым родителям, пишет Дни.ру.

Сергей постоянно будоражит умы фанаток своими обнаженными формами. В его микроблоге огромное количество снимков в стиле ню.

Для того чтобы в 48 лет продолжать сводить с ума миллионы женщин стриптизер тщательно следит за своим телом. Проводит много времени в спортивном зале и занимается плаванием.

Однако артист с гордостью показывает не только свои упругие бицепсы и ягодицы. Он часто хвастается подросшим сыном Архипом. К примеру, на одном из последних опубликованных снимков Глушко позирует вместе с наследником. Юноша подрос и похорошел.

Подписчики отметили, что подросток взял от родителей только самое лучшее, поэтому вырос невероятным красавцем и даже смог затмить стареющего отца-стриптизера. По словам фолловеров, Архипу достался мамин разрез глаз, а также папин нос и овал лица.

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