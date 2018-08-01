Галерея: этим ужасным нарядом Джессика Симпсон попыталась скрыть лишние килограммы

В последнее время поклонники Джессики Симпсон ее не узнают — артистка сильно поправилась и не спешит худеть. Сначала в Сети появились домыслы о третьей беременности певицы, но через некоторое время стало ясно, что знаменитость просто в очередной раз набрала вес.

Лишний вес так сильно беспокоит Симпсон, что она стала реже выходить в свет. Впрочем, время от времени Джессика все же попадает в объективы уличных репортеров, пишет Woman.