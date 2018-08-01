Галерея: этим ужасным нарядом Джессика Симпсон попыталась скрыть лишние килограммы

38-летняя Джессика Симпсон сильно переживает из-за лишнего веса — западные СМИ даже писали, что знаменитость старается поменьше выходить из дома, лишь бы никто не обсуждал ее фигуру.
В последнее время поклонники Джессики Симпсон ее не узнают — артистка сильно поправилась и не спешит худеть. Сначала в Сети появились домыслы о третьей беременности певицы, но через некоторое время стало ясно, что знаменитость просто в очередной раз набрала вес.
Лишний вес так сильно беспокоит Симпсон, что она стала реже выходить в свет. Впрочем, время от времени Джессика все же попадает в объективы уличных репортеров, пишет Woman.
На днях папарацци подкараулили артистку и ее и мужа в аэропорту Лос-Анджелеса. Зная, что ее скорее всего будут фотографировать, Симпсон оделась так, чтобы замаскировать проблемные зоны. Она скомбинировала леопардовое платье со свободной клетчатой рубашкой, а живот прикрыла безразмерной кожаной сумкой. Образ получился странным и перегруженным — и без того пестрый наряд Джессика дополнила крупными очками и разноцветными босоножками.