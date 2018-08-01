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  • Сестра Танеля Падара с мужем продают семейное гнездышко в Тарту

Сестра Танеля Падара с мужем продают семейное гнездышко в Тарту Смотрите фото!

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Gerli Padar ja Martin Parmas koos tütar Camilla Mirandaga.

ФОТО: SILLE ANNUK / PM/SCANPIX BALTICS

Певицу Герли Падар и тренера по бальным танцам Мартина Пармаса ждут большие перемены. Они решили поменять свою жизнь и первым делом продать уютное гнездышко в Тарту. 

«Жизнь полна неожиданных поворотов, и мы принимаем новый вызов. Продаем с Герли свою любимую квартиру в Тарту», – написал в социальных сетях Мартин Пармас.

Четырехкомнатная квартира эстонских знаменитостей находится в Тарту напротив здания вокзала, до центра города оттуда рукой подать. 

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