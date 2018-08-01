Сестра Танеля Падара с мужем продают семейное гнездышко в Тарту Смотрите фото!
1 августа 2018, 9:56
Певицу Герли Падар и тренера по бальным танцам Мартина Пармаса ждут большие перемены. Они решили поменять свою жизнь и первым делом продать уютное гнездышко в Тарту.
«Жизнь полна неожиданных поворотов, и мы принимаем новый вызов. Продаем с Герли свою любимую квартиру в Тарту», – написал в социальных сетях Мартин Пармас.
Четырехкомнатная квартира эстонских знаменитостей находится в Тарту напротив здания вокзала, до центра города оттуда рукой подать.