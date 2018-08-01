Модель думала, что это такси, а водитель принял еe за проститутку. Так и уехали

Это произошло в Вашингтоне. Известная в местных кругах модель и видеоблогерша Кэролайн Берт после очередной тусовки с друзьями вышла из ресторана и вызвала такси через приложение Uber, пишет Life. Вскоре ей пришло сообщение, что машина скоро будет на месте, но девушка почему-то решила, что авто уже ожидает еe у обочины.

То, что происходило далее, можно понять по лицу этой молодой особы — всe понятно, даже если плохо с английским. Водитель спрашивает еe, зачем ей камера, она отвечает, что она снимает для друзей. В этот момент шофeру бы смутиться, но, похоже, он решил, что это временно.

Затем водитель стал спрашивать девушку, как еe зовут, откуда она, в общем, знакомиться, думая, что к нему в машину подсела проститутка. Нельзя не отметить, что Кэролайн — девушка яркая и, вероятно, действительно мало чем внешне отличается от вашингтонских жриц любви.

Всe выяснилось лишь через минуту поездки, когда Берт позвонили и, взяв трубку, она услышала голос таксиста, спрашивающего, где она находится. Еe лицо моментально изменилось.

«Вы же ждали Кэролайн?» – спросила у водителя Кэролайн Берт