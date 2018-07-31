Звезда «Интернов» покрасила волосы в розовый цвет

46-летняя Светлана Пермякова, кардинально сменила имидж. Актриса, которая в последние годы была блондинкой, перекрасилась в яркий цвет, пишет Lady.mail.ru.
Светлана написала под снимком, на котором запечатлена с розовыми волосами:
"Всем добра, любви и счастья".
Поклонники оценили преображение звезды и засыпали ее комплиментами. «Ух ты, какая яркая», «Светочка, вы помолодели с новой прической», «Очаровательная», «Цвет явно ваш! Очень красиво, свежо и молодо! Просто розовый леденьчик!», «О! Круть! Я тоже весной таким цветом красилась. Респект!», «Вам очень идет», «Лет десять сбросила! Класс!» — выразили они свое восхищение в комментариях к фото.
Напомним, что с внешностью Пермякова экспериментирует уже несколько лет. В 2016-ом на поразила публику неожиданными изменениями, сделав сначала каре, а затем модную асимметричную стрижку.