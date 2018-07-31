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Звезда «Интернов» покрасила волосы в розовый цвет

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Светлана Пермякова.

ФОТО: «МК-Эстония»

46-летняя Светлана Пермякова, кардинально сменила имидж. Актриса, которая в последние годы была блондинкой, перекрасилась в яркий цвет, пишет Lady.mail.ru.

Светлана написала под снимком, на котором запечатлена с розовыми волосами:

"Всем добра, любви и счастья".

Поклонники оценили преображение звезды и засыпали ее комплиментами. «Ух ты, какая яркая», «Светочка, вы помолодели с новой прической», «Очаровательная», «Цвет явно ваш! Очень красиво, свежо и молодо! Просто розовый леденьчик!», «О! Круть! Я тоже весной таким цветом красилась. Респект!», «Вам очень идет», «Лет десять сбросила! Класс!» — выразили они свое восхищение в комментариях к фото.

Напомним, что с внешностью Пермякова экспериментирует уже несколько лет. В 2016-ом на поразила публику неожиданными изменениями, сделав сначала каре, а затем модную асимметричную стрижку.  

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