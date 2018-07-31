Звезда «Интернов» покрасила волосы в розовый цвет

Поклонники оценили преображение звезды и засыпали ее комплиментами. «Ух ты, какая яркая», «Светочка, вы помолодели с новой прической», «Очаровательная», «Цвет явно ваш! Очень красиво, свежо и молодо! Просто розовый леденьчик!», «О! Круть! Я тоже весной таким цветом красилась. Респект!», «Вам очень идет», «Лет десять сбросила! Класс!» — выразили они свое восхищение в комментариях к фото.