Лепс ударил известную ведущую прямо во время интервью

На музыкальном фестивале "Жара" в Баку было настолько жарко, что не обошлось без скандалов. Итак, в самом эпицентре оказались российская телеведущая Алла Михеева и Григорий Лепс. Девушка решила взять интервью у артиста, но что-то пошло не так, пишет Лайф со ссылкой на Super.ru.
Михеева решила добавить в свой репортаж немного остроты и поинтересовалась у Лепса, сколько он заплатил за поступление одной из дочек в престижный вуз. Продолжения певец дожидаться не стал и ударил телеведущую микрофоном.
Момент удара был снят на камеру очевидцем, который выложил видео на "Youtube", но там оно продержалось всего несколько минут, а затем скоропостижно исчезло — от него остался только скрин.
Журналисты Super.ru связались с очевидцем произошедшего, однако он заявил, что ни за что и никому не покажет запись. После происшествия Алла Михеева вместе со съёмочной группой покинули фестиваль.