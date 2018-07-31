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Лепс ударил известную ведущую прямо во время интервью

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Григорий Лепс

ФОТО: Scanpix

На музыкальном фестивале "Жара" в Баку было настолько жарко, что не обошлось без скандалов. Итак, в самом эпицентре оказались российская телеведущая Алла Михеева и Григорий Лепс. Девушка решила взять интервью у артиста, но что-то пошло не так, пишет Лайф со ссылкой на  Super.ru.

Михеева решила добавить в свой репортаж немного остроты и поинтересовалась у Лепса, сколько он заплатил за поступление одной из дочек в престижный вуз. Продолжения певец дожидаться не стал и ударил телеведущую микрофоном.

Момент удара был снят на камеру очевидцем, который выложил видео на "Youtube", но там оно продержалось всего несколько минут, а затем скоропостижно исчезло — от него остался только скрин.

ФОТО: Скриншот с Life.

Журналисты Super.ru связались с очевидцем произошедшего, однако он заявил, что ни за что и никому не покажет запись. После происшествия Алла Михеева вместе со съёмочной группой покинули фестиваль.

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