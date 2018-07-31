Лепс ударил известную ведущую прямо во время интервью

Михеева решила добавить в свой репортаж немного остроты и поинтересовалась у Лепса, сколько он заплатил за поступление одной из дочек в престижный вуз. Продолжения певец дожидаться не стал и ударил телеведущую микрофоном.

Момент удара был снят на камеру очевидцем, который выложил видео на "Youtube", но там оно продержалось всего несколько минут, а затем скоропостижно исчезло — от него остался только скрин.

ФОТО: Скриншот с Life.