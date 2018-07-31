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Новый победитель программы «Суперзвезда Эстонии» удачно продал машину

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Uudo Sepp

ФОТО: TV3 / Promopilt

Вчера портал Elu24 писал о том, что победитель программы Суперзвезда Эстонии Уудо Сепп выставил на продажу свой автомобиль марки BMW, который простаивал с момента запуска программы.

Теперь певец подтвердил, что получил хорошее предложение и поэтому решил продать автомобиль дешевле заявленной цены.

Обвъявление о продаже гласило следующее: «Продается BMW e39 с небольшими дефектами. В комплекте реплика дисков BBS. Нет времени заниматься».

Певец установил свою цену в 1199 евро, а связавшиеся с ними люди сделали предложение в 1000 евро и Уудо согласился.

«Оказались замечательными людьми», - описал Сепп новых владельцев своего авто.

Уже бывший автомобиль Уудо:

Uudo Sepa endine BMW e39

ФОТО: Erakogu

Также Уудо Сепп добавил, что если бы репортеры не заинтересовались его объявлением о продаже машины, возможно это заняло бы гораздо больше времени.

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