Новый победитель программы «Суперзвезда Эстонии» удачно продал машину

Теперь певец подтвердил, что получил хорошее предложение и поэтому решил продать автомобиль дешевле заявленной цены.

Обвъявление о продаже гласило следующее: «Продается BMW e39 с небольшими дефектами. В комплекте реплика дисков BBS. Нет времени заниматься».

Певец установил свою цену в 1199 евро, а связавшиеся с ними люди сделали предложение в 1000 евро и Уудо согласился.

«Оказались замечательными людьми», - описал Сепп новых владельцев своего авто.

Уже бывший автомобиль Уудо:

Uudo Sepa endine BMW e39 ФОТО: Erakogu