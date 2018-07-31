Снял стресс: водитель автобуса в Алма-Ате посмотрел порно за рулём (ВИДЕО)

В столице Казахстана Алма-Ате водитель одного из маршрутных автобусов устроил просмотр порнофильма прямо за рулём транспортного средства. Видео публикует телеграм-канал Life Shot.

На ролике видно, что мужчина поставил телефон с интимной видеосъёмкой на приборную панель.

Пользователи Сети были возмущены подобным поступком водителя.

"Что естественно, то не безобразно, но не за рулём и не в общественном транспорте", - иронизирует пользователь Сети