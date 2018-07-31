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  • Снял стресс: водитель автобуса в Алма-Ате посмотрел порно за рулём (ВИДЕО)

Снял стресс: водитель автобуса в Алма-Ате посмотрел порно за рулём (ВИДЕО)

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bus driver

ФОТО: Mihajlo Maricic / PantherMedia / Mihajlo Maricic

Мужчина поставил мобильный телефон с интимной видеозаписью на приборную панель авто, пишет Лайф.

В столице Казахстана Алма-Ате водитель одного из маршрутных автобусов устроил просмотр порнофильма прямо за рулём транспортного средства. Видео публикует телеграм-канал Life Shot.

На ролике видно, что мужчина поставил телефон с интимной видеосъёмкой на приборную панель.

Пользователи Сети были возмущены подобным поступком водителя.

"Что естественно, то не безобразно, но не за рулём и не в общественном транспорте", - иронизирует пользователь Сети

Неизвестно, были ли применены какие-то санкции в отношении любителя клубнички.

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