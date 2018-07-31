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  • Молодая невеста российского миллиардера в мокром бикини покорила Сеть

Молодая невеста российского миллиардера в мокром бикини покорила Сеть

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Кристина Романова

ФОТО: Скриншот с Instagram

25-летняя избранница бизнесмена Владислава Доронина, топ-модель Кристина Романова продемонстрировала свое тело во всей красе. Она опубликовала в Сети пикантные снимки, сделанные на пляже, пишут Дни.ру.

Кристина часто появляется на публике, но с Дорониным они предпочитают проводить время вдали от посторонних глаз. Папарацци крайне редко удается поймать пару.

 

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Недавно избранница предпринимателя приняла участие в пляжной фотосессии. Пикантные фото дивы моментально взбудоражили Всемирную паутину.

На одном из кадров Романова позирует в душе. На снимке она демонстрирует безупречное тело в мокром оранжевом бикини. На другом фото модель красуется в черном купальнике, хвастаясь прессом и стройными ногами.

 

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"Хейтеры скажут, что слишком худая, толстая... Что нет груди, что это все фотошоп", – предположила невеста олигарха. Стоит отметить, что Кристина уже давно не обращает внимания на нападки злых языков, так как прекрасно понимает, что всем угодить невозможно. 

 

A post shared by Kristina Romanova (@krissroma) on

Напомним, что ранее 55-летний олигарх Владислав Доронин встречался с топ-моделью Наоми Кэмпбелл. Черная пантера уже собиралась переезжать в Россию, но неожиданно пара разорвала отношения.

Позже предприниматель увлекся русской красавицей Кристиной Романовой. Хоть пара и не афиширует свои отношения, в 2016 году модель родила избраннику дочь.

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