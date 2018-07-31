Молодая невеста российского миллиардера в мокром бикини покорила Сеть

Кристина часто появляется на публике, но с Дорониным они предпочитают проводить время вдали от посторонних глаз. Папарацци крайне редко удается поймать пару.

A post shared by Kristina Romanova (@krissroma) on Jan 16, 2017 at 9:25am PST

Недавно избранница предпринимателя приняла участие в пляжной фотосессии. Пикантные фото дивы моментально взбудоражили Всемирную паутину.

На одном из кадров Романова позирует в душе. На снимке она демонстрирует безупречное тело в мокром оранжевом бикини. На другом фото модель красуется в черном купальнике, хвастаясь прессом и стройными ногами.

A post shared by Kristina Romanova (@krissroma) on Jul 24, 2018 at 8:13am PDT

"Хейтеры скажут, что слишком худая, толстая... Что нет груди, что это все фотошоп", – предположила невеста олигарха. Стоит отметить, что Кристина уже давно не обращает внимания на нападки злых языков, так как прекрасно понимает, что всем угодить невозможно.

A post shared by Kristina Romanova (@krissroma) on Jul 22, 2018 at 9:39am PDT

Напомним, что ранее 55-летний олигарх Владислав Доронин встречался с топ-моделью Наоми Кэмпбелл. Черная пантера уже собиралась переезжать в Россию, но неожиданно пара разорвала отношения.