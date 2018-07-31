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  • Туннель в ад? 50-метровая воронка испугала жителей России не на шутку

Туннель в ад? 50-метровая воронка испугала жителей России не на шутку

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Venemaal Nižni Novgorodi oblastis tekkinud karstilehter

ФОТО: Kuvatõmmis/Youtube

В Шатковском районе Нижегородской области образовалась огромная карстовая воронка глубиной около 50 метров и диаметром 32 метра, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области, передает TvZvezda.

«Поступило сообщение от жителя села Неледино о том, что в окрестностях села на удалении 1,9 километра был обнаружен карстовый провал. Данный земельный участок относится к землям сельхозназначения и находится в аренде у фермера», - отметили в пресс-службе.

ФОТО: Kuvatõmmis/Youtube

Как рассказали в пресс-службе, провал произошел на поле, где нет поблизости жилых домов, поэтому погибших и пострадавших нет.

ФОТО: Kuvatõmmis/Youtube

В МЧС сообщили, что были организованны работы по ограждению провала, выставлению предупреждающих знаков и информированию граждан. За ямой ведется наблюдение, ситуация на контроле ведомства.

ФОТО: Kuvatõmmis/Youtube

Карстовая воронка - это провал грунта, которая образуется в результате размывания почвы и горной породы грунтовыми водами.

Нижегородская область на карте России (красным)

ФОТО: Wikipedia.org

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