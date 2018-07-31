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  • На хоккее шайба попала в грудь главной порнозвезды мира, и та «сдулась»: нужна операция

На хоккее шайба попала в грудь главной порнозвезды мира, и та «сдулась»: нужна операция ФОТО!

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Dec 19, 2017; Dallas, TX, USA; Social media personality Mia Khalifa watches the game between the Dallas Stars and the Washington Capitals at the American Airlines Center. The Capitals defeat the Stars 4-3 in overtime. Mandatory Credit: Jerome Miron-USA TODAY Sports/Sipa USA

ФОТО: Jerome Miron / Miron-USA TODAY Sports/Sipa

25-летняя американо-ливанская актриса фильмов для взрослых Миа Халифа — фанатка профессионального хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз", США.

Миа посетила матч плей-офф Кубка Стэнли — 2018, куда пришла поддержать любимую команду. Ей удалось не только поболеть, но и получить «трофей». Правда, как рассказала девушка в интервью Daily Star Online, дорогой ценой.

ФОТО: Jerome Miron / Miron-USA TODAY Sports/Sipa

Фанатка наслаждалась игрой, когда на скорости «около 129 км/ч» в нее попала 170-граммовая шайба, перелетев через стекло. Мощный удар пришелся прямо в силиконовую грудь с левой стороны.

Я схватила свою грудь и не хотела отпускать, потому что мне казалось, что, если я отпущу, кровь будет повсюду...

Порнозвезда поделилась снимком в "Инстаграме", где у нее 9 млн подписчиков. Она написала, что, несмотря на травму, у ситуации есть свои плюсы.

Я получила удар шайбой в грудь во время игры, и я на 80% уверена, что он разорвал имплантат. Но хорошая новость в том, что у меня теперь есть шайба с игры плей-офф Кубка Стэнли. Это стоит того!

Смотри фото ЗДЕСЬ! 

Миа Халифа является одной из самых популярных американских  порноактрис. Раскрепощенная девушка родилась в семье ливанских католиков, переехавших в США. Родители Миа не общаются с дочери из-за ее профессии.

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