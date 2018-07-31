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  • Фото: интернет-пользователи обсуждают любовника 77-летней Людмилы Максаковой

Фото: интернет-пользователи обсуждают любовника 77-летней Людмилы Максаковой

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MOSCOW, RUSSIA - OCTOBER 25, 2016: Russian actress Lyudmila Maksakova smiles during a press conference on the 12th Stanislavsky Season International Theatre Festival at the Russian Academic Youth Theatre. Artyom Geodakyan/TASS

ФОТО: Artyom Geodakyan / Artyom Geodakyan/TASS

Стас Садальский назвал свою давнюю подругу изменщицей, ведь еще недавно она позировала ему в элегантном купальнике, а теперь посещает мероприятия с другим.

«Рядом с царицей Театра имени Вахтангова интересный мужчина, с которым она мило общалась. Морской воздух явно идет Максаковой на пользу – она помолодела, похорошела, выглядит свежо и подтянуто. Какая же она неверная! Всего несколько дней назад в белоснежном бикини позировала мне в своем огороде», — рассказал Садальский.

Актер предложил поклонникам угадать, кем же является загадочный спутник Максаковой: ее другом, соседом или просто знакомым.

После горячих споров, поклонники пришли к выводу, что Максакову сопровождал приятель, с которым ее не связывают романтические отношения.

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