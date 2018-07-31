Фото: интернет-пользователи обсуждают любовника 77-летней Людмилы Максаковой

«Рядом с царицей Театра имени Вахтангова интересный мужчина, с которым она мило общалась. Морской воздух явно идет Максаковой на пользу – она помолодела, похорошела, выглядит свежо и подтянуто. Какая же она неверная! Всего несколько дней назад в белоснежном бикини позировала мне в своем огороде», — рассказал Садальский.