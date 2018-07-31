Фото: интернет-пользователи обсуждают любовника 77-летней Людмилы Максаковой

31 июля 2018, 14:47
Стас Садальский назвал свою давнюю подругу изменщицей, ведь еще недавно она позировала ему в элегантном купальнике, а теперь посещает мероприятия с другим.
«Рядом с царицей Театра имени Вахтангова интересный мужчина, с которым она мило общалась. Морской воздух явно идет Максаковой на пользу – она помолодела, похорошела, выглядит свежо и подтянуто. Какая же она неверная! Всего несколько дней назад в белоснежном бикини позировала мне в своем огороде», — рассказал Садальский.
Актер предложил поклонникам угадать, кем же является загадочный спутник Максаковой: ее другом, соседом или просто знакомым.
После горячих споров, поклонники пришли к выводу, что Максакову сопровождал приятель, с которым ее не связывают романтические отношения.