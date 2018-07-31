Это важно: признаки того, что у вас критически повышено давление

Современный ритм жизни довольно насыщен, а это часто мешает нам вовремя прислушаться к тем сигналам, которые подает организм. К сожалению, серьезные нарушения в его функционировании мы ошибочно связываем с обычной усталостью, что в особенности опасно, если речь идет о повышенном давлении.
Признаки повышенного давления
Гипертония – одна из наиболее распространенных причин возникновения различных нарушений в работе сердечно-сосудистой системы. Часто люди, на постоянной основе страдающие от повышенного давления, даже не догадываются об этом, что приводит к переходу подобного состояния в более серьезную стадию. Распознать проблему можно по этим нескольким признакам, пишет Фабиоса.
1. Наследственность
Если у вас есть страдающие гипертонией кровные родственники, с большой вероятностью и сами вы можете попадать в группу риска. В особенности внимательными следует быть, если инфаркты или инсульты были диагностированы бабушкам, дедушкам, родителям, сестрам или братьям.
2. Проблемы с равновесием
Головокружения, частые головные боли, сопровождающиеся потерей равновесия, тоже относятся к признакам гипертонии и требуют обращения к врачу, в особенности, если приступы характеризуются регулярностью или значительной продолжительностью во времени.
3. Снижение остроты зрения
Нарушение аккомодации, снижение остроты зрения также могут быть следствием повышенного давления. Важно обратиться к профильному специалисту, если вы отмечаете нечеткость в визуальном восприятии.
4. Респираторные проблемы
Затрудненное дыхание и боль в области грудной клетки могут быть спровоцированы повышенным кровяным давлением и часто являются симптомами гипертонии.
5. Аритмия
Нарушения частоты и ритма сокращений сердечной мышцы нередко свидетельствуют о критически высоком уровне АД.
6. Уменьшение частоты мочеиспускания
Гипертония часто развивается на фоне других заболеваний, к наиболее распространенным из которых относятся сахарный диабет и почечные патологии. Не затягивайте визит к врачу, если вы заметили, что стали реже ходить в туалет, в особенности, когда эти походы сопровождаются нетипичными ощущениями или наличием в составе урины крови.
7. Стук в висках
Нетипичная, вызываемая перепадами или постоянно повышенным уровнем давления пульсация может ощущаться в области височных вен, шеи, грудной клетки, а также ушей.
8. Хроническая усталость
Сопровождающаяся чувством замешательства постоянная усталость – еще один тревожный симптом, который часто является спутником гипертонии.
Современные нормы давления
Ранее верхними и нижними границами нормального артериального давления считались соответственно 129 и 80 мм рт. ст., однако в конце 2017-го года специалисты внесли в привычную градацию некоторые изменения. В связи с этим были пересмотрены и стадии, определяющие тяжесть состояния страдающего от гипертонии человека.
- Нормальным считается показатель, не превышающий значение 120/80.
- Повышенным давление является уже тогда, когда его верхняя граница находится в пределах 120-129, а нижняя – менее 80 мм рт. ст.
- Гипертония первой стадии характеризуется показателями в пределах 130-139/80-89 мм рт. ст.
- Во вторую стадию заболевание переходит, когда значения достигают 140/90 мм рт. ст.
- Если систолическое давление выше 180, а диастолическое – 120, речь идет уже о гипертоническом кризе.