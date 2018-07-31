Это важно: признаки того, что у вас критически повышено давление

Признаки повышенного давления

Гипертония – одна из наиболее распространенных причин возникновения различных нарушений в работе сердечно-сосудистой системы. Часто люди, на постоянной основе страдающие от повышенного давления, даже не догадываются об этом, что приводит к переходу подобного состояния в более серьезную стадию. Распознать проблему можно по этим нескольким признакам, пишет Фабиоса.

1. Наследственность

Если у вас есть страдающие гипертонией кровные родственники, с большой вероятностью и сами вы можете попадать в группу риска. В особенности внимательными следует быть, если инфаркты или инсульты были диагностированы бабушкам, дедушкам, родителям, сестрам или братьям.

2. Проблемы с равновесием

Головокружения, частые головные боли, сопровождающиеся потерей равновесия, тоже относятся к признакам гипертонии и требуют обращения к врачу, в особенности, если приступы характеризуются регулярностью или значительной продолжительностью во времени.

3. Снижение остроты зрения

Нарушение аккомодации, снижение остроты зрения также могут быть следствием повышенного давления. Важно обратиться к профильному специалисту, если вы отмечаете нечеткость в визуальном восприятии.

4. Респираторные проблемы

Затрудненное дыхание и боль в области грудной клетки могут быть спровоцированы повышенным кровяным давлением и часто являются симптомами гипертонии.

5. Аритмия

Нарушения частоты и ритма сокращений сердечной мышцы нередко свидетельствуют о критически высоком уровне АД.

6. Уменьшение частоты мочеиспускания

Гипертония часто развивается на фоне других заболеваний, к наиболее распространенным из которых относятся сахарный диабет и почечные патологии. Не затягивайте визит к врачу, если вы заметили, что стали реже ходить в туалет, в особенности, когда эти походы сопровождаются нетипичными ощущениями или наличием в составе урины крови.

7. Стук в висках

Нетипичная, вызываемая перепадами или постоянно повышенным уровнем давления пульсация может ощущаться в области височных вен, шеи, грудной клетки, а также ушей.

8. Хроническая усталость

Сопровождающаяся чувством замешательства постоянная усталость – еще один тревожный симптом, который часто является спутником гипертонии.

Современные нормы давления

Ранее верхними и нижними границами нормального артериального давления считались соответственно 129 и 80 мм рт. ст., однако в конце 2017-го года специалисты внесли в привычную градацию некоторые изменения. В связи с этим были пересмотрены и стадии, определяющие тяжесть состояния страдающего от гипертонии человека.