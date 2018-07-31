Что стряслось?! Элтону Джону помогают передвигаться двое мужчин ФОТО
31 июля 2018, 13:39
Во время отпуска 71-летнего Элтона Джона в Италии его заметили в момент, когда двое мускулистых мужчин заносили певца на лодку.
Возможно, причина в том, что артист не хотел намочить ноги после долгого обеда с мужем Дэвидом Фурнишом, передает The Sun.
Как оказалось, даже для двоих крупных и мускулистых мужчин поднять Элтона не так просто: по лицам помощников певца видно, что они сконцентрировали свое внимание на артисте и еле-еле удерживают его.
Даже сам Элтон выглядит очень сосредоточенным во время этого действа. Видно, что если что-то пойдет не по плану, он будет готов среагировать.