Что стряслось?! Элтону Джону помогают передвигаться двое мужчин

Возможно, причина в том, что артист не хотел намочить ноги после долгого обеда с мужем Дэвидом Фурнишом, передает The Sun.

Как оказалось, даже для двоих крупных и мускулистых мужчин поднять Элтона не так просто: по лицам помощников певца видно, что они сконцентрировали свое внимание на артисте и еле-еле удерживают его.