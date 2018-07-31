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  • Что стряслось?! Элтону Джону помогают передвигаться двое мужчин

Что стряслось?! Элтону Джону помогают передвигаться двое мужчин ФОТО

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Во время отпуска 71-летнего Элтона Джона в Италии его заметили в момент, когда двое мускулистых мужчин заносили певца на лодку.

Возможно, причина в том, что артист не хотел намочить ноги после долгого обеда с мужем Дэвидом Фурнишом, передает The Sun.

Как оказалось, даже для двоих крупных и мускулистых мужчин поднять Элтона не так просто: по лицам помощников певца видно, что они сконцентрировали свое внимание на артисте и еле-еле удерживают его.

Даже сам Элтон выглядит очень сосредоточенным во время этого действа. Видно, что если что-то пойдет не по плану, он будет готов среагировать.

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