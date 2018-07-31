Оно вообще с Земли? Девушка сняла на видео живую «крысу» без лап и головы

За несколько дней ролик с непонятным животным собрал почти полмиллиона просмотров. В комментариях пользователи озвучивают самые невероятные предположен. Комментаторы пишут:

Впрочем, пользователи, разбирающиеся в биологии, довольно быстро опознали существо на видео. Им оказалась так называемая крыска — личинка мухи-журчалки. Большую часть времени такие личинки проводят в воде, но перед переходом во взрослую стадию выползают на сушу. Интересно, что крыска может попадать в организм человека, вызывая специфическое паразитарное заболевание — миаз.