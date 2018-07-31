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  • Оно вообще с Земли? Девушка сняла на видео живую «крысу» без лап и головы

Оно вообще с Земли? Девушка сняла на видео живую «крысу» без лап и головы ЖЕСТЬ!

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ФОТО: Скриншот с сайта youtube.com

Бекс Дин из Саутгемптона, Англия, сняла на видео существо, внешний вид которого потряс пользователей соцсетей. Нечто, напоминающее крысу без головы и конечностей, ползло по дому Бекс и не обращало на хозяйку никакого внимания.

За несколько дней ролик с непонятным животным собрал почти полмиллиона просмотров. В комментариях пользователи озвучивают самые невероятные предположен. Комментаторы пишут: 

Это что-то типа мыши-мутанта. Химикаты, химикаты, химикаты в нашей воде, в воздухе и земле

Впрочем, пользователи, разбирающиеся в биологии, довольно быстро опознали существо на видео. Им оказалась так называемая крыска — личинка мухи-журчалки. Большую часть времени такие личинки проводят в воде, но перед переходом во взрослую стадию выползают на сушу. Интересно, что крыска может попадать в организм человека, вызывая специфическое паразитарное заболевание — миаз. 

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