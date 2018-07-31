Летом вопрос выбора одежды с утра порой превращается в головоломку. Нужно понять не только, что надеть, но и какое белье подобрать. Топы на одно плечо, боди с открытой спиной и платья на тонких бретельках вынуждают девушек на разного рода ухищрения в роде силиконовых лямок, бюстгальтеров с Т-образной спинкой, застегивающихся спереди, или и вовсе толкает нас на радикальные решения. Все эти извращения ни к чему, утверждает Vogue.