Фото: жительницы Эстонии предпочитают ходить без лифчика… И вот доказательства!
31 июля 2018, 12:41
Летом вопрос выбора одежды с утра порой превращается в головоломку. Нужно понять не только, что надеть, но и какое белье подобрать. Топы на одно плечо, боди с открытой спиной и платья на тонких бретельках вынуждают девушек на разного рода ухищрения в роде силиконовых лямок, бюстгальтеров с Т-образной спинкой, застегивающихся спереди, или и вовсе толкает нас на радикальные решения. Все эти извращения ни к чему, утверждает Vogue.
Вот и на фестивале Sweet Spot, который проходил в Таллинне с 27 по 28 июля, было немало девушек, решивших, что лишняя одежда ни к чему. Смотри фото!