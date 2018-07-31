Бывшая «мисс Россия» объяснила, как отличить пошлость от эротики на примере фото без трусов

"Для того, чтобы узнать, надеты на человека трусы или нет, не нужно заглядывать под юбку. Достаточно посмотреть в глаза. Можно сколько угодно писать умные тексты и постить кадры заката, но люди залайкают тебя, когда ты опубликуешь фото без трусов", - начала Татьяна.

A post shared by ТАТЬЯНА КОТОВА (@kottova) on Jul 26, 2018 at 10:14am PDT

"Мужчины ставят сердечки и скромно пишут "Вау!", женщины, по ходу дела, давят на газ... Отсутствие трусов их возбуждает в тысячу раз больше. Интересно, а если бы мы все не носили трусы, мы бы так же реагировали на подобные кадры?"

Модель пояснила, что для эротической фотосессии достаточно иметь простой фоторедактор. Все свои снимки певица делает в тоненьких бежевых стрингах, которые потом исчезают в фотошопе.