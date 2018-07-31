Бывшая «мисс Россия» объяснила, как отличить пошлость от эротики на примере фото без трусов

Татьяна Котова, которая в 2006 году завоевала титул «Мисс Россия», опубликовала откровенное фото и тут же получила в свой адрес шквал критики — подписчики обвиняли её в том, что она не надела нижнее бельё. Позже Котова ответила своим хейтерам и показала, как организовываются подобные съёмки, пишет Лайф.
"Для того, чтобы узнать, надеты на человека трусы или нет, не нужно заглядывать под юбку. Достаточно посмотреть в глаза. Можно сколько угодно писать умные тексты и постить кадры заката, но люди залайкают тебя, когда ты опубликуешь фото без трусов", - начала Татьяна.
"Мужчины ставят сердечки и скромно пишут "Вау!", женщины, по ходу дела, давят на газ... Отсутствие трусов их возбуждает в тысячу раз больше. Интересно, а если бы мы все не носили трусы, мы бы так же реагировали на подобные кадры?"
Модель пояснила, что для эротической фотосессии достаточно иметь простой фоторедактор. Все свои снимки певица делает в тоненьких бежевых стрингах, которые потом исчезают в фотошопе.
"Затереть трусики для фотографа — не проблема, проблема женщин в другом — отличить пошлость от лёгкой эротики. Лично я никогда эту тонкую грань не перехожу. В фото, как в хорошем фильме, должен быть неожиданный поворот и удачный ракурс", - подытожила она.