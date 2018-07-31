В центре Москвы воры вскрыли квартиру Лёвы из «Би-2»
31 июля 2018, 12:05
Квартиру солиста знаменитой российской рок‐группы «Би‐2» Егора (Игоря) Бортника, известного как Лёва Би-2, взломали воры. Об этом сообщает канал «360» со ссылкой на PR‐директора группы Марию Вьюгину.
«Квартиру Егора Михайловича действительно пытались ограбить», — сообщила Мария Вьюгина.
По словам представителя коллектива, воры ничего толком не успели вынести: сработала установленная в квартире сигнализация, после чего оперативно приехала полиция.
Вьюгина добавила, что ранее попыток ограбления этой квартиры не было зафиксировано, а также отметила, что в целом исполнитель доволен работой правоохранительных органов и благодарен им.