В центре Москвы воры вскрыли квартиру Лёвы из «Би-2»

По словам представителя коллектива, воры ничего толком не успели вынести: сработала установленная в квартире сигнализация, после чего оперативно приехала полиция.

Вьюгина добавила, что ранее попыток ограбления этой квартиры не было зафиксировано, а также отметила, что в целом исполнитель доволен работой правоохранительных органов и благодарен им.