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  • В центре Москвы воры вскрыли квартиру Лёвы из «Би-2»

В центре Москвы воры вскрыли квартиру Лёвы из «Би-2»

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Лева Би-2

ФОТО: Vladimir Vyatkin / Sputnik

Квартиру солиста знаменитой российской рок‐группы «Би‐2» Егора (Игоря) Бортника, известного как Лёва Би-2, взломали воры. Об этом сообщает канал «360» со ссылкой на PR‐директора группы Марию Вьюгину.

«Квартиру Егора Михайловича действительно пытались ограбить», — сообщила Мария Вьюгина.

По словам представителя коллектива, воры ничего толком не успели вынести: сработала установленная в квартире сигнализация, после чего оперативно приехала полиция.

Вьюгина добавила, что ранее попыток ограбления этой квартиры не было зафиксировано, а также отметила, что в целом исполнитель доволен работой правоохранительных органов и благодарен им.

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