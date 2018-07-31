Божечки! Отощавшая Юлия Снигирь растеряла всю свою красоту

Худобу 35-летней Юлии уже невозможно скрыть. Устав получать тревожные комментарии в Instagram, звезда решила ответить.

A post shared by Юлия Снигирь (@yuliasnigir) on Jul 25, 2018 at 2:45am PDT

Снигирь поспешила успокоить фолловеров. "Самый распространенный комментарий на моей странице: "Вы очень похудели". Да, я похудела. Так получилось. Я не за худобу, а здоровье. Каждому комфортно и красиво в своем весе. Да здравствует ЗОЖ", – написала она в своем микроблоге.

A post shared by Юлия Снигирь (@yuliasnigir) on Jul 22, 2018 at 4:59am PDT

Перемены во внешности любимой артистки кому-то пришлись по душе, а кто-то посчитал, что с более пышными формами Юлии лучше. "Милейшее создание! Вы такая, какая Вы есть, и Вы прекрасна...", "Ахматовская сосредоточенная скуластость нам тоже нра", "Как достичь такой прозрачности?", "А я напротив, представил Вас, Юлия, кустодиевской пышечкой. И Вы знаете, очень даже пикантный образ вырисовывается…", "Взросло, даже старо как-то выглядите... сочной вам было краше (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – прокомментировали подписчики Снигирь.

A post shared by Юлия Снигирь (@yuliasnigir) on Jun 29, 2018 at 7:15am PDT

Отметим, что Юлия Снигирь, знакомая по фильмам "Обитаемый остров", "Страна Оз" и "Великая", считается одной из самых эффектных отечественных актрис. При этом к своей внешности она относится очень сдержанно.

A post shared by Юлия Снигирь (@yuliasnigir) on May 24, 2018 at 1:30am PDT

Актриса рассказывала, что ради роли Екатерины Великой надо было поправиться на десять с лишним килограммов, и она ела пончики с сахарной пудрой перед сном. В форму Снигирь потом возвращалась помощью китайской гимнастики цигун.