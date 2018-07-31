Начинающая актриса выпала с 19-го этажа небоскреба, отправив загадочный твит

Девушка отправилась после ночи в клубе в квартиру к своему другу в высотке. Вскоре девушку нашли мертвой. Бетани выпала с балкона, пролетела 13 этажей и разбилась о крышу стеклянного перехода. По подозрению в убийстве полиция задержала мужчину и женщину 38 лет.

Девушка работала промоутером в баре в Сохо, изучала драматургию в Университете Рохемптон, называла себя актрисой, певицей, хореографом и танцовщицей и имела большие планы. И семья тоже считала ее своей звездочкой — которой в одночасье лишилась.

В этой истории сразу несколько загадок. За два дня до смерти Бетани опубликовала тревожный твит. Девушка говорила о своих психических проблемах и о том, что уже несколько раз пыталась покончить с собой. По словам амбициозной студентки, чтобы понять, что с ней происходит, следовало послушать трек певицы Ланы Дель Рей Ultraviolence — о бытовом насилии. Однако, при всем этом, друзья характеризуют ее как веселую, умную и добрую девушку, у которой не было проблем.