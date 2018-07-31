Начинающая актриса выпала с 19-го этажа небоскреба, отправив загадочный твит

22-летняя начинающая актриса и певица Бетани-Мария Билес выпала с 19-го этажа одного из элитнейших небоскрёбов Лондона The Heron. Стоимость квартир в нем доходит до 13 млн долларов.
Девушка отправилась после ночи в клубе в квартиру к своему другу в высотке. Вскоре девушку нашли мертвой. Бетани выпала с балкона, пролетела 13 этажей и разбилась о крышу стеклянного перехода. По подозрению в убийстве полиция задержала мужчину и женщину 38 лет.
Для родственников новость стала шоком.
Она была больше чем дочь, внучка, племянница, двоюродная сестра, сводная сестра, падчерица, крестница или друг. Она была миром для всех нас
Девушка работала промоутером в баре в Сохо, изучала драматургию в Университете Рохемптон, называла себя актрисой, певицей, хореографом и танцовщицей и имела большие планы. И семья тоже считала ее своей звездочкой — которой в одночасье лишилась.
В этой истории сразу несколько загадок. За два дня до смерти Бетани опубликовала тревожный твит. Девушка говорила о своих психических проблемах и о том, что уже несколько раз пыталась покончить с собой. По словам амбициозной студентки, чтобы понять, что с ней происходит, следовало послушать трек певицы Ланы Дель Рей Ultraviolence — о бытовом насилии. Однако, при всем этом, друзья характеризуют ее как веселую, умную и добрую девушку, у которой не было проблем.
Задержанную пару отпустили под залог, пока идет расследование загадочной гибели студентки. Полиция предполагает также, что мужчина и женщина могли довести Бетани до самоубийства.