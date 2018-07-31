Бывшая жена актера Кирилла Сафонова умерла от алкоголизма

По словам подруги Валентины Воеводы, с прошлой осени Елена ни с кем не общалась. "Это связано с разводом. Оба брака у неё не получились. С Кириллом рано поженились, едва ли не 16 лет Лене было. Очень она его любила. Сафонову, как и следующему мужу Вадиму, всю себя отдавала. Менее конфликтного и более доброго человечка я в жизни не встречала…" — сообщила Воевода.

Вторым мужем Елены стал фотограф Вадим Сухаревский. Именно он откровенно рассказал, что женщина умерла из-за пристрастия к спиртному. "Лена тяжело болела. Алкоголизмом. Это её и свело в могилу. Началось давно, но Лена не признавала, что больна", — говорит Сухаревский.

Из-за пагубной зависимости, по словам мужчины, Елена запустила себя и дом. Она не готовила и не убиралась. "В последние годы мы жили как соседи, по инерции. Я уже понял, что ничего не могу изменить. И честно сказал Елене, что, если она не бросит и я встречу близкого человека, уйду не задумываясь", — сообщил бывший муж.

Так и получилось. Однажды, работая на свадьбе, Сухаревский встретил свою первую любовь. Старые чувства дали о себе знать — Вадим собрал вещи и ушёл от жены. "После меня у Елены были друзья, но они просто использовали её состояние, столовались у неё, чтобы не платить за квартиру", — отметил Сухаревский.

ФОТО: личный архив