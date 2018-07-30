Курьез! Девушка опубликовала фото в новой пижаме, которое поставило Сеть на уши

Девушка не стала вглядываться в рисунок на пижаме, перед тем как покупать ее, и уже дома сильно пожалела об этом. Оказалось, что ткань покрыта откровенными зарисовками, передает Sun.
История разлетелась по интернету, и выяснилось, что ее героиня не единственная, кто не обратил внимание на такую мелкую деталь при покупке.
Когда ты покупаешь пижаму, потому что понравился милый дизайн, а потом приходишь домой и оказывается, что на самом деле люди совокупляются на тебе повсюду.
На фотографиях, которые девушка приложила к публикации, видно, что со стороны пижама действительно смотрится довольно мило: черно-белая тонкая ткань, возможно, шёлк, а на ней черный принт, издалека больше похожий на узор.
Но чего удивляться, ведь куплена эта пижамка в магазине, который кроме белья делает взрослые игрушки и вообще позиционирует себя как магазин с уклоном для взрослых.