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  • Курьез! Девушка опубликовала фото в новой пижаме, которое поставило Сеть на уши

Курьез! Девушка опубликовала фото в новой пижаме, которое поставило Сеть на уши Приглядись внимательно!

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Kuvatõmmis videost: naine, kes ostis pahaaimamatult väga ebaviisaka pidžaama.

ФОТО: Top/ Youtube

Девушка не стала вглядываться в рисунок на пижаме, перед тем как покупать ее, и уже дома сильно пожалела об этом. Оказалось, что ткань покрыта откровенными зарисовками, передает Sun.

История разлетелась по интернету, и выяснилось, что ее героиня не единственная, кто не обратил внимание на такую мелкую деталь при покупке.

Когда ты покупаешь пижаму, потому что понравился милый дизайн, а потом приходишь домой и оказывается, что на самом деле люди совокупляются на тебе повсюду.

На фотографиях, которые девушка приложила к публикации, видно, что со стороны пижама действительно смотрится довольно мило: черно-белая тонкая ткань, возможно, шёлк, а на ней черный принт, издалека больше похожий на узор.

Но чего удивляться, ведь куплена эта пижамка в магазине, который кроме белья делает взрослые игрушки и вообще позиционирует себя как магазин с уклоном для взрослых.

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