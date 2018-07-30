Курьез! Девушка опубликовала фото в новой пижаме, которое поставило Сеть на уши

История разлетелась по интернету, и выяснилось, что ее героиня не единственная, кто не обратил внимание на такую мелкую деталь при покупке.

Когда ты покупаешь пижаму, потому что понравился милый дизайн, а потом приходишь домой и оказывается, что на самом деле люди совокупляются на тебе повсюду.

На фотографиях, которые девушка приложила к публикации, видно, что со стороны пижама действительно смотрится довольно мило: черно-белая тонкая ткань, возможно, шёлк, а на ней черный принт, издалека больше похожий на узор.