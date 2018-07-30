МИД и «Джага-Джага»: Мария Захарова написала хит для Кати Лель

«Утром после бессонной ночи села и записала текст, строчки из которого и вошли в песню», – сообщила на своей странице в Facebook Мария Захарова.

По ее словам, история создания музыкальной композиции «удивительная», потому что «других не бывает». Представитель внешнеполитического ведомства раньше не была знакома с исполнительницей, однако их случайная встреча произвела на нее большое впечатление. Захарова так описала это событие: «Она (Катя Лель) рассказывала о своей жизни, переживаниях, чувствах. Такое впечатление, что для нее наступил момент истины, когда нужно выговориться незнакомцу, посмотреть на себя со стороны его глазами и начать жить если не заново, то перевернув прочитанную страницу. После этой встречи заснуть я не смогла».

По словам Захаровой, после этого разговора ей удалось «почувствовать боль, страсть, любовь и ненависть, которыми пронизаны были судьбы людей». Так после бессонной ночи родились слова для будущего хита.

«Заплатила я за все сполна,

Время волна,

Вот и остановлен этот бег,

Ты не мой любимый человек,

Я, как волна, снова свободна», - поет в припеве Катя Лель.

Какие именно строчки в песне принадлежат российскому дипломату, не сообщается. Катя Лель поблагодарила Захарову за помощь, написав комментарий в Facebook: «Здорово! Благодарю тебя за все, Машенька! Спасибо, что ты есть!»