Пн, 30.07.2018
Галерея: в финальный день Õllesummer гости раскрепостились до безумия! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Limon
  • Музыка
  • МИД и «Джага-Джага»: Мария Захарова написала хит для Кати Лель

МИД и «Джага-Джага»: Мария Захарова написала хит для Кати Лель

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Мария Захарова.

ФОТО: Scanpix

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала текст песни «Сполна» для певицы Кати Лель.

«Утром после бессонной ночи села и записала текст, строчки из которого и вошли в песню», – сообщила на своей странице в Facebook Мария Захарова.

По ее словам, история создания музыкальной композиции «удивительная», потому что «других не бывает». Представитель внешнеполитического ведомства раньше не была знакома с исполнительницей, однако их случайная встреча произвела на нее большое впечатление. Захарова так описала это событие: «Она (Катя Лель) рассказывала о своей жизни, переживаниях, чувствах. Такое впечатление, что для нее наступил момент истины, когда нужно выговориться незнакомцу, посмотреть на себя со стороны его глазами и начать жить если не заново, то перевернув прочитанную страницу. После этой встречи заснуть я не смогла».

По словам Захаровой, после этого разговора ей удалось «почувствовать боль, страсть, любовь и ненависть, которыми пронизаны были судьбы людей». Так после бессонной ночи родились слова для будущего хита. 

«Заплатила я за все сполна,

Время волна,

Вот и остановлен этот бег,

Ты не мой любимый человек,

Я, как волна, снова свободна», - поет в припеве Катя Лель.

Какие именно строчки в песне принадлежат российскому дипломату, не сообщается. Катя Лель поблагодарила Захарову за помощь, написав комментарий в Facebook: «Здорово! Благодарю тебя за все, Машенька! Спасибо, что ты есть!»

Сингл Кати Лель «Сполна» доступен в iTunes c 27 июля. Его авторами значатся Мария Захарова и композитор Александр Лунев.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ