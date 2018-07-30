Появились новые данные о состоянии тяжелобольного Кобзона

Сегодня, 30 июля, пресс-секретарь Иосифа Кобзона сообщила новые данные о его состоянии. Варвара Виноградова несколько успокоила взволнованную общественность.

«Нет никаких изменений в худшую сторону», – приводит слова официального представителя артиста РИА Новости. Ранее сообщалось, что ухудшение состояния Кобзона связано с распространением метастазов.

Напомним, мэтра российской сцены без сознания доставили в одну из столичных клиник 20 июля. Медики пытались стабилизировать его состояние, но 27 июля артисту стало хуже, и Кобзона подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. На следующий день появилась информация, что мэтр он якобы впал в кому.

Информацию о резком ухудшении здоровья певца опровергли его жена Нелли и пресс-секретарь Варвара Виноградова. «Он на плановом лечении. Нет никакой реанимации, никакой критичности нет. Ничего нового, не волнуйтесь», – заявила представитель Кобзона.

Певец не скрывает свой диагноз – Кобзон больше десяти лет борется с онкологией. В 2004-м ему сделали первую операцию, в 2009-м – вторую. Недавно артист принял участие в передаче «Пусть говорят», посвященной борьбе с раком, и призвал всех следить за здоровьем.