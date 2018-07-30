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Рискнешь попробовать? В Cети узнали о существовании мороженого из майонеза и ужаснулись

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ФОТО: @ice_falkirk

Пользователи сети неоднозначно отреагировали на новый вид мороженого, созданного из майонеза. Фотография десерта появилась на странице шотландского магазина Ice Falkirk в Instagram.

«Кто знает майонезовых наркоманов?» — спросил автор снимка, на котором изображена упаковка соуса в емкости для мороженого, полностью заполненная замерзшим майонезом, передает Лента.

В комментариях большинство людей пришли в ужас от увиденного. Они говорили, что мороженное из майонеза — отвратительное мерзкое блюдо. «Я собираюсь пожаловаться на страницу за разжигание ненависти. Как ты смеешь осквернять честь мороженого этим чудовищем?» — удивлялись пользователи. «С нами что-то совсем не в порядке», — расстроился еще один комментатор.

Другие посмеялись над идеей хозяина магазина и предложили ему еще несколько вариантов, в том числе заморозить кетчуп и соус для барбекю. «Добавьте в майонез сахар», — посоветовал гурман под постом.

В марте пользователей соцсетей поразила женщина, которая поедала сырой мясной фарш, поливая его подсолнечным маслом и закусывая лимоном.

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