Выстрелил в себя ради пиара? Рэпер Boonk Gang показал огнестрельные ранения

Американский рэпер Boonk Gang (он же Джон Роберт Хилл) в конце минувшей недели был доставлен в больницу с двумя огнестрельными ранами. О том, кто покушался на его жизнь и зачем, до сих пор ничего не известно, пишет Русский TVNET.