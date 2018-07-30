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  • Выстрелил в себя ради пиара? Рэпер Boonk Gang показал огнестрельные ранения

Выстрелил в себя ради пиара? Рэпер Boonk Gang показал огнестрельные ранения 18+!

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ФОТО: Скриншот

Американский рэпер Boonk Gang (он же Джон Роберт Хилл) в конце минувшей недели был доставлен в больницу с двумя огнестрельными ранами. О том, кто покушался на его жизнь и зачем, до сих пор ничего не известно, пишет Русский TVNET.

Сам рэпер тем временем начал охотно делиться в соцсетях снимками прямо из больничной палаты.

"В меня выстрелили дважды, но со мной все в порядке", — написал он.

Позже рэпер опубликовал видео с демонстрацией огнестрельных ранений, добавив, что "в рэперов вечно стреляют". Boonk Gang также отметил, что его жизнь вне опасности и врачи его отпустили домой. 

 

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Многие подписчики выразили поддержку 22-летнему рэперу, однако нашлось немало пользователей, заподозривших его в самостреле ради привлечения внимания. 

ФОТО: Скриншот с Instagram

Скептики в частности обратили внимание на полное отсутствие информации о возможных нападавших на рэпера.

Ранее 1 июля был застрелен рэпер Smoke Dawg, а 18 июня от бандитских пуль погиб 20-летний рэпер XXXTentacion.

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