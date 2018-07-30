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Летняя головоломка: как быстро вы сможете найти на этой картинке близнецов?

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Piltmõistatus, millel on näha lapsi rannas

ФОТО: SWNS.com / SWNS.com/Scanpix

В интернете появилась веселая летняя загадка. На этот раз на пляже с детьми нужно отыскать близнецов.

ФОТО: SWNS.com / SWNS.com/Scanpix

Пресс-секретарь женского портала ChannelMum Сиобан Фригард рассказала, что многие родители не любят ходить на пляж, поскольку часто не могут найти своего ребенка среди десятков других детей. Отталкиваясь от этого наблюдения изадетельство решило напечатать веселую летнюю загадку для родителей. 

Главная сложность в том, что пляжные аксессуары у близнецов на этой картинке отличаются.

А как быстро вы смогли отыскать одинаковых малышей? Если до сих пор ломаете голову, смотрите картинку ниже!

ФОТО: SWNS.com / SWNS.com/Scanpix

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