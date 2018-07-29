«С первого взгляда и навсегда!»: названы самые верные знаки Зодиака

КОЗЕРОГ

Люди, рожденные под знаком Козерога, ярко выраженные однолюбы, предпочитают в отношениях стабильность, честность и открытость. Подходят ответственно к выбору партнера, выбор делают один раз и навсегда. Поэтому интрижки на стороне, измены – вариант не для них.

СКОРПИОН

Скорпион может решиться на измену только в одном единственном случае, когда отношения между ним и его партнером закончились. Второй вариант – нужно отомстить бывшей пассии. Этот знак Зодиака тяжело переживает измены потому, что является ревнивым собственником, исходящий из принципа: «все или ничего».

ЛЕВ

Как царь зверей, Лев отличается благородством и верностью. Измена для Львов – ниже их достоинства, при этом измену им обычно прощают, скрепя сердце, если, конечно, любят.

РАК

Раки – существа домашние, предпочитают тихие семейные будни разнузданному поведению. Их нельзя отнести к категории слишком любвеобильных знаков Зодиака. Раки чтут семейные традиции, не пустятся во все тяжкие и всегда предпочтут синицу в руках журавлю в небе.

ТЕЛЕЦ

Для данного знака Зодиака партнер - его половинка. Если у Тельца установились близкие и доверительные отношения, изменять первым он никогда не станет. Если таковых отношений нет, то морально-нравственные границы бывают размыты.

БЛИЗНЕЦЫ

Кажется, что этот знак Зодиака совсем не в курсе, что такое верность, но это не так. Все во многом зависит от партнера и от того, насколько долго длятся отношения. Несмотря ни на что, Близнецы умеют быть верными, особенно, в том случае, когда интерес к партнеру еще не ослаб. Вообще секс для Близнецов – это не больше, чем естественная потребность организма: они сквозь пальцы смотрят как на свои измены, так и на чужие, не делая из них никакой трагедии.

ВЕСЫ

С верностью у Весов дело обстоит неважно. Они, также как и Близнецы, не считают ее чем-то само собой разумеющимся в браке или долгосрочных отношениях. Весы – известные ловеласы, при этом, несмотря на измены, они всегда умудряются сохранить свой брак: наверное, везет со вторыми половинками, готовыми принимать их такими, какие они есть.

ОВНЫ

Овны обычно оправдываются тем, что они огненные знаки, и в них бушуют нешуточные страсти. Легко поддаются эмоциям и идут на поводу у своих страстей. Но при желании этот знак может себя контролировать, особенно, в том случае, если их половинка к изменам относится крайне неприязненно.

ВОДОЛЕИ

С Водолеями дело обстоит сложно. Не то, чтобы они поддавались страстям: страсть и данный знак Зодиака, как говорится, две несовместимые вещи. Водолеи слишком прагматичны, чтобы увязнуть с эмоциях и чувствах. Им скорее нравится интрига и, если интрига есть, то они вполне могут пойти налево. А еще налево они могут пойти от обиды и из чувства мести. При этом они как уйдут, так и вернутся, и еще вас обвинят, что вы их спровоцировали.

ДЕВЫ

У данного знака Зодиака моральные принципы напрочь отсутствуют. Что для кого-то плохо - для Дев абсолютно нормально. Измена для них – это способ внести разнообразие в личную жизнь, а то и в семейную. Зацикливаться на том, что такое хорошо и что такое плохо Девы не привыкли, они действуют из одного правила: главное, чтоб им было удобно, и им за это ничего не было.

РЫБЫ

О том, что такое верность, Рыбы узнали из книг и с полотен в художественной галерее. Затем они вдруг поняли, что верность не даст им поведать как можно большему числу людей о собственной исключительности и уникальности, а потому Рыбы должны забыть о верности и смело дарить себя всему миру. И они с удовольствием дарят, правда, поймать их на измене – дело сложное и под силу не каждому. Они изменяют профессионально.

СТРЕЛЕЦ