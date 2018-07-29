«С первого взгляда и навсегда!»: названы самые верные знаки Зодиака

Можете ли вы быть уверенными в том, что партнер хранит вам верность? Или всё же имеются небольшие сомнения? По словам потомственной ведуньи Саоны, то, насколько человек честен со своей второй половинкой, во многом зависит от его знака Зодиака.
Специально для читателей EG.RU Саона составила рейтинг знаков от самых верных - до тех, кто не считает измену чем-то криминальным.
КОЗЕРОГ
Люди, рожденные под знаком Козерога, ярко выраженные однолюбы, предпочитают в отношениях стабильность, честность и открытость. Подходят ответственно к выбору партнера, выбор делают один раз и навсегда. Поэтому интрижки на стороне, измены – вариант не для них.
СКОРПИОН
Скорпион может решиться на измену только в одном единственном случае, когда отношения между ним и его партнером закончились. Второй вариант – нужно отомстить бывшей пассии. Этот знак Зодиака тяжело переживает измены потому, что является ревнивым собственником, исходящий из принципа: «все или ничего».
ЛЕВ
Как царь зверей, Лев отличается благородством и верностью. Измена для Львов – ниже их достоинства, при этом измену им обычно прощают, скрепя сердце, если, конечно, любят.
РАК
Раки – существа домашние, предпочитают тихие семейные будни разнузданному поведению. Их нельзя отнести к категории слишком любвеобильных знаков Зодиака. Раки чтут семейные традиции, не пустятся во все тяжкие и всегда предпочтут синицу в руках журавлю в небе.
ТЕЛЕЦ
Для данного знака Зодиака партнер - его половинка. Если у Тельца установились близкие и доверительные отношения, изменять первым он никогда не станет. Если таковых отношений нет, то морально-нравственные границы бывают размыты.
БЛИЗНЕЦЫ
Кажется, что этот знак Зодиака совсем не в курсе, что такое верность, но это не так. Все во многом зависит от партнера и от того, насколько долго длятся отношения. Несмотря ни на что, Близнецы умеют быть верными, особенно, в том случае, когда интерес к партнеру еще не ослаб. Вообще секс для Близнецов – это не больше, чем естественная потребность организма: они сквозь пальцы смотрят как на свои измены, так и на чужие, не делая из них никакой трагедии.
ВЕСЫ
С верностью у Весов дело обстоит неважно. Они, также как и Близнецы, не считают ее чем-то само собой разумеющимся в браке или долгосрочных отношениях. Весы – известные ловеласы, при этом, несмотря на измены, они всегда умудряются сохранить свой брак: наверное, везет со вторыми половинками, готовыми принимать их такими, какие они есть.
ОВНЫ
Овны обычно оправдываются тем, что они огненные знаки, и в них бушуют нешуточные страсти. Легко поддаются эмоциям и идут на поводу у своих страстей. Но при желании этот знак может себя контролировать, особенно, в том случае, если их половинка к изменам относится крайне неприязненно.
ВОДОЛЕИ
С Водолеями дело обстоит сложно. Не то, чтобы они поддавались страстям: страсть и данный знак Зодиака, как говорится, две несовместимые вещи. Водолеи слишком прагматичны, чтобы увязнуть с эмоциях и чувствах. Им скорее нравится интрига и, если интрига есть, то они вполне могут пойти налево. А еще налево они могут пойти от обиды и из чувства мести. При этом они как уйдут, так и вернутся, и еще вас обвинят, что вы их спровоцировали.
ДЕВЫ
У данного знака Зодиака моральные принципы напрочь отсутствуют. Что для кого-то плохо - для Дев абсолютно нормально. Измена для них – это способ внести разнообразие в личную жизнь, а то и в семейную. Зацикливаться на том, что такое хорошо и что такое плохо Девы не привыкли, они действуют из одного правила: главное, чтоб им было удобно, и им за это ничего не было.
РЫБЫ
О том, что такое верность, Рыбы узнали из книг и с полотен в художественной галерее. Затем они вдруг поняли, что верность не даст им поведать как можно большему числу людей о собственной исключительности и уникальности, а потому Рыбы должны забыть о верности и смело дарить себя всему миру. И они с удовольствием дарят, правда, поймать их на измене – дело сложное и под силу не каждому. Они изменяют профессионально.
СТРЕЛЕЦ
Стрельцы знают, что изменять – это плохо, но поделать с собой ничего не могут: настолько велик соблазн пуститься во все тяжкие и завести роман, а может и не один, на стороне. Упрямая статистика утверждает, что по количеству разводов из-за измен лидирует именно этот знак Зодиака.