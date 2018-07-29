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Тина Тернер развеяла прах сына над океаном

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Tina Turner

ФОТО: WENN

Тина Тернер навсегда простилась с покончившим с собой сыном Крэйгом Реймондом Тернером. Она развеяла прах погибшего над океаном, пишет ТвНет.

Американская певица Тина Тернер попрощалась с покончившим с собой сыном Крэйгом Реймондом Тернером, развеяв его прах над океаном. 

Траурная церемония прошла 19 июля в Калифорнии. Однако об этом сама певица сообщила только сейчас.

"Самый печальный момент для меня как матери. В четверг, 19 июля 2018 года, я попрощалась с моим сыном Крэйгом Реймондом Тернером, когда собрала родственников и друзей развеять его прах над калифорнийским побережьем", – написала Тина Тернер в Twitter.

Напомним, старший сын Тины Тернер, которого она родила в 18 лет от музыканта Рэймонда Хилла, покончил с собой в своем доме в Калифорнии 3 июля.

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