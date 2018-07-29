Сексуальная группа «ПараТайн» в восторге от Нарва-Йыэсуу: это Таиланд! (ВИДЕО)

Вчера на фестивале East Beach Fest в Нарва-Йыэсуу было по-настоящему жарко. Многотысячную толпу радовали известные и сексуальные артисты из Эстонии, России и Украины. Эстонский дуэт «ПараТайн» с каждым годом набирает обороты и в этот раз их песни на фестивале уже многие знали наизусть.