Сексуальная группа «ПараТайн» в восторге от Нарва-Йыэсуу: это Таиланд! (ВИДЕО)
29 июля 2018, 14:40
Вчера на фестивале East Beach Fest в Нарва-Йыэсуу было по-настоящему жарко. Многотысячную толпу радовали известные и сексуальные артисты из Эстонии, России и Украины. Эстонский дуэт «ПараТайн» с каждым годом набирает обороты и в этот раз их песни на фестивале уже многие знали наизусть.
Участница коллектива Ангелина рассказала о своем откровенном наряде, о борьбе с жаркой и еще группа призналась, что пляж в Нарва-Йыэсуу им напоминает Таиланд.
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