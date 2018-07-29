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  • Limon в Нарва-Йыэсуу: сексуальная певица свела с ума Эстонию и объяснила, почему украинки такие горячие

Limon в Нарва-Йыэсуу: сексуальная певица свела с ума Эстонию и объяснила, почему украинки такие горячие ВИДЕО!

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Вчера на фестивале East Beach Fest в Нарва-Йыэсуу было по-настоящему жарко. Многотысячную толпу радовали известные и сексуальные артисты из Эстонии, России и Украины. Maruv приехала к нам из Украины. 

Не все сразу по имени узнают эту артистку, но почти все точно слышали ее суперхит, который попал в чарты радиостанций почти по всему миру. 

Концертная программа Maruv в Эстонии была жаркой, ее танцовщицы раздевались во время выступления.

После концерта мы пообщались с артисткой и узнали, почему в украинках так много сексуальности. 

Смотрите короткое и эмоциональное видеоинтервью! 

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