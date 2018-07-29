Limon в Нарва-Йыэсуу: сексуальная певица свела с ума Эстонию и объяснила, почему украинки такие горячие ВИДЕО!
29 июля 2018, 11:42
Вчера на фестивале East Beach Fest в Нарва-Йыэсуу было по-настоящему жарко. Многотысячную толпу радовали известные и сексуальные артисты из Эстонии, России и Украины. Maruv приехала к нам из Украины.
Не все сразу по имени узнают эту артистку, но почти все точно слышали ее суперхит, который попал в чарты радиостанций почти по всему миру.
Концертная программа Maruv в Эстонии была жаркой, ее танцовщицы раздевались во время выступления.
После концерта мы пообщались с артисткой и узнали, почему в украинках так много сексуальности.
Смотрите короткое и эмоциональное видеоинтервью!