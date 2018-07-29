Известная ведущая оказалась в эпицентре тайфуна в Японии

Несколько дней назад певица с сыном Артемом отправились на отдых в Японию. Ольга Орлова и не думала, что станет свидетельницей настоящего тайфуна в стране восходящего солнца. Артистка и ее наследник не пострадали, хотя и были сильно напуганы, пишет СтарХит.
Не так давно Ольга Орлова дала обещание сыну Артему, что обязательно отправится с ним в Японию. Знаменитость сдержала слово, но даже не предполагала, что страна восходящего солнца встретит ее непогодой. Во время отпуска звездной семьи разразился тайфун, в эпицентре которого и оказалась телеведущая.
Благо, Ольга и Артем не пострадали. Сама певица всегда отличалась оптимизмом, поэтому она старается во всем видеть плюсы. Вот и в этот раз артистка отметила: если бы не непогода, ей бы вряд ли удалось познакомиться с местным метро.
«Благодаря сегодняшнему тайфуну мы побывали в токийском метро. Честно, да простят меня японцы, с нашим не сравнить», — написала Орлова в соцсети.
Ольга выглядит на фотографиях настолько спокойной, что кажется: ситуация с природной стихией в стране нормализовалась, однако поступающие сообщения говорят об обратном. Есть информация, что Япония в ближайшее время окажется под действием мощного тайфуна «Джондари», из-за чего уже были отменены более трех сотен авиарейсов. Порядка 80 тысяч жителей некоторых районов страны предупреждены о возможной эвакуации. Поклонники Орловой надеются, что знаменитости и ее сыну удастся вернуться на родину целым и невредимыми.