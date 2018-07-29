Известная ведущая оказалась в эпицентре тайфуна в Японии

Не так давно Ольга Орлова дала обещание сыну Артему, что обязательно отправится с ним в Японию. Знаменитость сдержала слово, но даже не предполагала, что страна восходящего солнца встретит ее непогодой. Во время отпуска звездной семьи разразился тайфун, в эпицентре которого и оказалась телеведущая.

Благо, Ольга и Артем не пострадали. Сама певица всегда отличалась оптимизмом, поэтому она старается во всем видеть плюсы. Вот и в этот раз артистка отметила: если бы не непогода, ей бы вряд ли удалось познакомиться с местным метро.

«Благодаря сегодняшнему тайфуну мы побывали в токийском метро. Честно, да простят меня японцы, с нашим не сравнить», — написала Орлова в соцсети.

A post shared by Ольга Орлова (@olgaorlova1311) on Jul 28, 2018 at 3:16am PDT