Подруга Майкла Джексона объяснила, почему певец сменил цвет кожи: «Он был болен»

Несмотря на славу, успех, любовь миллионов поклонников по всему миру жизнь поп-идола Майкла Джексона была настоящим испытанием для него. Певцу приходилось часто слышать обвинения в том, что он специально изменил цвет кожи, потому что стеснялся своего происхождения. Режиссер-документалист Шэрон Карпентер, которая создала фильм-воспоминание о знаменитости «Король навсегда. Трибьют Майклу Джексону», рассказала, в виду какой причины его внешность претерпела кардинальные перемены.

Как оказалось, дело вовсе не в пластических операциях и не в процедурах по отбеливанию кожных покровах. Дело в том, что Джексон страдал от болезни под названием витилиго, которая изменяет пигментацию кожи. Подобная версия выдвигалась и ранее. Однако многие не хотели в нее верить, Карпентер же, в свою очередь, подтвердила факт наличия болезни у поп-короля.

«Майкл пытался рассказать миру, что у него заболевание витилиго. Именно поэтому он отбелил кожу, потому что у него было пятно. После вскрытия его тела после смерти диагноз был подтвержден», — рассказала Шэрон общественности.

Кстати, недавно поклонников звездного клана потрясла еще одна трагичная новость: скончался отец Майкла Джо Джексон. Мужчина умер в возрасте 89 лет от онкологического заболевания. Последние дни глава семьи Джексонов провел в одиночестве.

При жизни Майкл тоже старался не общаться с близким родственником, так как тот был слишком жесток со своими детьми. Позже Джо оправдывался, что, таким образом, готовил наследников к взрослой жизни. «Я был строг, потому что готовил детей к выживанию в жестоком мире шоу-бизнеса», — мужчина был уверен в своей правоте.

Более того, Джо дразнил Майкла из-за его крупного носа, возможно, это и стало причиной того, что певец стремился изменить свою внешность. Впоследствии Джексон неоднократно оперировал эту часть лица, что привело к печальным последствиям: артист буквально остался без носа и был вынужден на некоторое время ходить в повязке. Именно поэтому многие полагали: Джексон хочет сделать из себя европейца.