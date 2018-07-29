Подруга Майкла Джексона объяснила, почему певец сменил цвет кожи: «Он был болен»

Певца, ставшего легендой еще при жизни, не стало чуть больше девяти лет назад, однако страсти по нему не утихают до сих пор. Недавно знакомая Майкла Джексона Шэрон Карпентер рассказала, что стало причиной смена цвета кожи певца, пишет СтарХит.
Несмотря на славу, успех, любовь миллионов поклонников по всему миру жизнь поп-идола Майкла Джексона была настоящим испытанием для него. Певцу приходилось часто слышать обвинения в том, что он специально изменил цвет кожи, потому что стеснялся своего происхождения. Режиссер-документалист Шэрон Карпентер, которая создала фильм-воспоминание о знаменитости «Король навсегда. Трибьют Майклу Джексону», рассказала, в виду какой причины его внешность претерпела кардинальные перемены.
Как оказалось, дело вовсе не в пластических операциях и не в процедурах по отбеливанию кожных покровах. Дело в том, что Джексон страдал от болезни под названием витилиго, которая изменяет пигментацию кожи. Подобная версия выдвигалась и ранее. Однако многие не хотели в нее верить, Карпентер же, в свою очередь, подтвердила факт наличия болезни у поп-короля.
«Майкл пытался рассказать миру, что у него заболевание витилиго. Именно поэтому он отбелил кожу, потому что у него было пятно. После вскрытия его тела после смерти диагноз был подтвержден», — рассказала Шэрон общественности.
Кстати, недавно поклонников звездного клана потрясла еще одна трагичная новость: скончался отец Майкла Джо Джексон. Мужчина умер в возрасте 89 лет от онкологического заболевания. Последние дни глава семьи Джексонов провел в одиночестве.
При жизни Майкл тоже старался не общаться с близким родственником, так как тот был слишком жесток со своими детьми. Позже Джо оправдывался, что, таким образом, готовил наследников к взрослой жизни. «Я был строг, потому что готовил детей к выживанию в жестоком мире шоу-бизнеса», — мужчина был уверен в своей правоте.
Более того, Джо дразнил Майкла из-за его крупного носа, возможно, это и стало причиной того, что певец стремился изменить свою внешность. Впоследствии Джексон неоднократно оперировал эту часть лица, что привело к печальным последствиям: артист буквально остался без носа и был вынужден на некоторое время ходить в повязке. Именно поэтому многие полагали: Джексон хочет сделать из себя европейца.
Карпентер также отметила в беседе с Daily Star, что ей было очень больно видеть после смерти поп-короля подтверждение того факта, что Майкл на самом деле болел витилиго, а ему при жизни многие не хотели верить.